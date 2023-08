Het is Internationale Kattendag: zo zie je of je kat gelukkig is!

Veel mensen zien hun huisdier als volwaardig gezinslid. Uit een recent onderzoek van OnePoll blijkt zelfs dat huisdiereigenaren het geluk van hun dier belangrijker vinden dan hun eigen geluk. Toch zijn er volgens dierenarts Piet Hellemans heel veel huisdieren die niet lekker in hun vel zitten. „Het is geen onwil van de mens, maar het komt vaak door oude denkpatronen”, vertelt hij. Wil jij het je kat zo goed mogelijk naar z’n zin maken? Hellemans vertelt in dit artikel hoe je dat doet!

Voldoende ruimte

Hellemans: „Katten zijn gewoontedieren. Je weet dat ze lekker in hun vel zitten als ze normaal kattengedrag vertonen, wat inhoudt dat ze veel slapen - zo’n twintig uur per dag -, spinnen en af en toe enthousiast rondsjezen. Ze trekken hun eigen plan, maar hebben ook voldoende interactie nodig.

Men denkt vaak dat katten solitaire dieren zijn, maar ze vinden het juist fijn om ook een andere kat in huis te hebben. Ze kunnen het vaak het beste vinden met leeftijdsgenoten van het andere geslacht. Belangrijk is dat je je kat dan wel laat steriliseren of castreren. Niet alleen voldoende interactie, maar ook bewegingsruimte is belangrijk. Katten zijn namelijk territoriale dieren.

Heb je een binnenkat? Zorg er dan voor dat hij meerdere kamers tot zijn beschikking heeft. Een balkon kun je eventueel afzetten met gaas. Katten vinden het namelijk fantastisch om naar vogels en vliegjes te kijken. Ben je bang dat je kat niet lekker in z’n vel zit? Kijk dan naar zijn patronen. Zijn bepaalde routines veranderd of plast hij opeens buiten de bak? Dan kan er een onderliggend probleem zijn en is het belangrijk dat je aan de bel trekt bij je dierenarts.”

Lichaamstaal

De lichaamstaal van jouw kat kan ook veel vertellen over zijn gemoedstoestand. Natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen, maar over het algemeen geven onderstaande voorbeelden aan dat een kat gelukkig is:

De staart staat hoog in de lucht of hangt ontspannen naar beneden

De oren staan omhoog en naar voren gekeerd

De snorharen staan recht opzij vanaf de wangen

De ogen zijn half dichtgeknepen of geven een knipoog

Trappelen of kneden is ook een goed teken

