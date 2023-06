Praat mee: Zijn fulltime thuisblijfmoeders nog van deze tijd?

Na de geboorte van dochter Bobby (7) besluit Romy Boomsma (32) om niet aan het werk te gaan, maar thuisblijfmoeder te worden. Haar man, presentator Arie Boomsma (49), verdient de kost. Ook na de komst van zoon Mozes (4) en dochter Juniper (2) bleef ze thuis; iets dat niet door iedereen werd begrepen. Vooral op sociale media kreeg Romy de wind van voren. Thuisblijven om fulltime te moederen was volgens velen écht niet meer van deze tijd.

Ondergeschikt vrouwtje

In een interview met het magazine MarieClaire maakt Romy de negatieve reacties bespreekbaar. „De kritiek kwam door de beeldvorming dat ik een soort ondergeschikt vrouwtje was dat thuis zat. Terwijl ik het zelf een ultieme luxe vond dat ik niet meteen weer van alles hoefde met jonge kinderen”, vertelt ze. „Het gaf heel veel rust, omdat ik kon meegaan op het ritme van de kinderen.”

Ook benadrukt ze dat er tussen haar eerste twee kinderen slechts 23 maanden zat. „Ze sliepen slecht en ik was kapot. Ik geloof wel dat het van deze tijd is om werk te combineren met thuis zijn, maar daarin zit ook een uitdaging, want ik zit continu in twee rollen: ik ben aan het werk en ik ben aan het moederen.

Zwaar

Met steeds meer volgers op Instagram groeide Romy echter al snel uit tot een ware influencer, waardoor ze het moederschap na twee jaar toch wist te combineren met leuke projecten. Zo heeft ze in samenwerking met verschillende merken een eigen sieradencollectie en haarverzorgingslijn. Deze ontwikkeling viel haar overigens wel zwaar: „Het was pittig om alweer veel aan het werk te zijn terwijl de jongste pas anderhalf was”, legt ze uit. „Wat dat betreft was het lekker geweest als het allemaal een jaar later was gebeurd.”

Reacties op Twitter

Marcia vindt een werkende moeder een goed voorbeeld.

Volgens Annemie gaan carrières en thuisblijfmoeders niet samen.

Sophie benadrukt dat juist thuisblijfmoeders met een drukke werkweek kampen.

Lotje sluit zich bij Sophie aan.

