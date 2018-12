Over cavia's en luistervinken

Moeder

'Maar ik dacht dus dat het hem was', vervolgde Bibi terwijl ze de cavia achter haar oortjes kriebelde. 'En ik weet het ook niet zo van die moeder van hem. Wat denk jij?' Cornelia Desdemonda hield wijselijk haar mond. 'Hij moest dus weer eerder naar huis omdat z'n moeder hem nodig zou hebben. Maar ik hoorde hem ook 'schat' tegen haar zeggen. Dat is toch raar CeeDee?'

Geen vlinders

'Maar eigenlijk gaat het daar helemaal niet om. Weet je wat het punt is: ik dacht dat ik hem zo leuk vond. En hij is ook knap en zo, met die krullen en die kuiltjes in zijn wangen. Maar ik voelde helemaal geen vlinders dit weekend. Dat is toch naar. Hij heeft het voor mij uitgemaakt met zijn vriendin en dan hoef ik hem niet meer. Zoiets kun je toch niet maken?' Cornelia piepte even. Het was niet duidelijk of ze inderdaad vond dat Bibi zoiets niet kon maken of dat ze juist van mening verkeerde dat geen vlinders voelen in ieder geval een teken aan de wand was.

Verliefd?

'En hoe ging het hier?', vroeg Bibi haar cavia. 'Heeft Nick een beetje goed voor je gezorgd?' Ze kreeg het een beetje warm bij het beeld van zijn gevoelige muzikantenvingers die zacht haar cavia streelden, maar stopte dat meteen weer weg. Verliefd worden op haar bovenbuurman was een no go. Hij was te jong en te populair. Daarbij was het ook belachelijk om de ene dag er nog van overtuigd te zijn dat je nog lang en gelukkig zult leven met de ene man om de dag erna halsoverkop verliefd te worden op een ander. 'Stiekem ben je dat al lang', fluisterde een stemmetje in je hoofd. 'Nietwaar', zei Bibi hardop, half tegen zichzelf en half tegen haar cavia. 'Ik ben niet verliefd op Nick. Doe normaal. Ik had z'n moeder kunnen zijn.'

O mijn God

'Dat mag dan wel in de krant', hoorde ze plotseling achter zich. 'Ik ken geen enkele vrouw die op haar zesde een kind kreeg.' Bibi verstijfde. 'Sorry', zei Nick, 'ik wilde je niet laten schrikken. Ik was nog even vers water aan het halen voor dat beest van je.' 'O mijn God', dacht Bibi, 'hoeveel heeft hij gehoord van mijn gebazel?'

