’De vrouwen in Help mijn man is een klusser trek ik slecht’

Een teringbende; meer kan ik er ook niet van maken. Overal ligt rotzooi. Ik kan niet eens precies zien wat het allemaal is. Een paar kapotte autobanden in ieder geval. Gevalletje van door de bomen het bos niet meer zien. Of, in dit geval: door de troep, de vuilnisbelt missen. En nee, ik kijk niet naar een tv-programma over hoarders. Dit is gewoon een aflevering van ‘Help, mijn man is klusser’.

Mensen-met-problemen-tv

Een oude aflevering, vermoed ik. Maar er zijn inmiddels zoveel programma’s waarin mensen-met-problemen door tv-presentatoren uit de brand worden geholpen, dat ik allang kwijt ben wat ik wel en wat ik niet eerder zag. ‘Hey, een visgraatvloer, behang met grote bladeren en groen geglazuurde wandtegels in de badkamer. Heb ik deze aflevering niet al een keer gezien? O nee, vorige week zat dat behang net op een ander muurtje. En deze aflevering moet in ieder geval van na voorjaar 2020 zijn, want voor die tijd hadden alle badkamers nog een betonlook en een regendouche.’

Muizenkeutels als hagelslag

John Williams kijkt zorgelijk in de camera: hij heeft muizenkeutels gevonden. Heel veel. Het lijkt wel hagelslag. En dat terwijl er twee kleine kinderen in dit huis wonen. Hoe onhygiënisch… Hij probeert aan te bellen, maar de bel hangt op half elf aan de verfloze deurpost. Iemand heeft ooit een schuurpapiertje over een stukje deur gehaald. Over een heel klein stukje. Er schemert wat hout door de afgebladderde lak. ‘Ja, dat was ik’, zegt de vrouw des huizes in een zwart kanten tuniekje. ‘Maar ik wist het ook allemaal niet hè. Want help, mijn man is klusser. En hij doet dus geen reet.’

Aan de schandpaal

Ik trek dat zo slecht; die vrouwen in dat programma. De mannen ook, maar die worden al genoeg aan de schandpaal genageld door het team dat de show in elkaar monteert. Terwijl zo’n kerel wanhopig om zich heen kijkt naar de bouwval waarin hij woont, zit mevrouw namelijk gewoon met haar derrière in een hotelletje te klagen over wat er allemaal niet deugt aan die vent van haar. Want de vellen hangen eraan in dat huis van hen, de leidingen liggen los en hij voert nou nooit eens uit wat hij heeft beloofd.

Laat die handjes eens wapperen!

’Nee, jij bent het ijverigste meisje van de klas’, wil ik dan roepen tegen de televisie. Je hebt toch zelf ook twee handjes gekregen? Dat zijn die nutteloos lijkende dingen aan je armen. Laat die eens lekker wapperen. Ja, het kan zomaar zijn dat je nooit hebt geleerd een elektriciteitsleiding aan te leggen. Ik ook niet. En aan het omleggen van een waterleiding waag ik me ook liever niet. Maar hallo muts; de stekker van de stofzuiger in het stopcontact steken en die muizenkeutels opzuigen, dat is geen hogere wiskunde hè? En hoezo al die stapels rotzooi overal? Daar hebben ze bedrijven voor. Die bel je en dan zetten ze een container voor je deur. Daar flikker je dan de hele boel in. Hoppa, ff de schouders eronder. Fikse zak vuilniszakken in de aanslag en een schep. Meer heb je niet nodig.

Samen verantwoordelijk

Ik geloof niet zo in een aanleg die door je gender wordt bepaald. Je kunt iets omdat je het hebt geleerd, het je is voorgeleefd en omdat je het leuk genoeg vindt om het zelf ook te leren. En als je het niet kan, dan zoek je uit hoe het moet. Zelfs mijn wederhelft met zijn twee rechterhanden kijkt YouTubefilmpjes om uit te vogelen hoe je een vloerverwarming legt. Dus het argument dat de hij in het verhaal de boel aan elkaar moet timmeren, terwijl de zij af en toe een kopje koffie zet, gaat wat mij betreft niet op. Anno 2021 verschoont hij luiers en slaat zij ook weleens een spijker in de muur. En samen ben je er verantwoordelijk voor dat je huis veilig is en dat je niet vervuilt.

Bang voor gebroken nagels?

Want kom op zeg, een deur schuren en verven kun je toch moeilijk afdoen als een onmogelijk ingewikkelde taak. Even afsoppen met water met ontvetter, schuurpapier eroverheen, raampjes afplakken met schilderstape en dan bij voorkeur eerst twee lagen gronden en dan aflakken. En als je dat nog te ingewikkeld vindt; even een sopje ergens overheen halen is natuurlijk ook altijd een optie. Lekker makkelijk om te gaan zitten simmen op een van je smerige stoelen tussen de stofnesten, omdat je in een ruïne woont. Dat huis is toch van jullie allebei? Hoezo is hij alleen verantwoordelijk voor het opknappen? Ben je bang dat je nagels breken of zo?

Help mijn man is klusser? Help, mijn vrouw is een zoutzak, zal je bedoelen.