’Doe je mondkapje op, Gerda’

Gok vol virusdeeltjes

„Ik moet me iedere keer weer inhouden er niets van te zeggen, want wat gaat het mij aan; de locatie van het mondkapje van een ander? Toch kook ik van woede als ze in de rij bij de lokale supermarkt met die potentiële gok vol virusdeeltjes in mijn nek staan te hijgen als ze de loopband beleggen met hun pre-kerstinkopen. Met nog een kleine week zwangerschap te gaan, loop ik liever geen onnodig risico op de valreep toch nog even corona te krijgen: dan kan ik de o zo gewenste inleiding en ruggenpik namelijk wel vergeten.”

Ordinaire schreeuwpartij

„Er iets van zeggen kun je sowieso beter niet doen, begreep ik gisteren van een vriendin. Zij had er - bij een drogist nota bene - namelijk wél een opmerking over gemaakt en dat was haar op een ordinaire schreeuwpartij komen te staan. Hoe haalde ze het in haar hoofd zich ermee te bemoeien en bovendien: mondkapjes werken tóch niet. Kijk en dat nieuws is dus hartstikke achterhaald: ze werken wel, wijst uitgebreid onderzoek uit. (Alleen voor geen meter inderdaad als je alleen je onderkinnen ermee wegmoffelt.)”

Conclusie

Uit een onderzoek van het British Medical Journal blijkt dat het dragen van een mondkapje de kans op besmetting met het coronavirus met 53% zou verlagen. Onderzoekers hebben de diverse soorten maskers met elkaar vergeleken en komen tot de conclusie dat het in de praktijk erg weinig uitmaakt of je nou een chirurgisch masker of een zelfgemaakt mondkapje opzet. Ook andere onderzoeken onderschrijven deze resultaten inmiddels en de virusoverdracht wordt het meest beperkt als zowel de bron als ontvanger een mondkapje dragen.

Harder optreden

„Essentiële winkels, de winkels die dus nu als enige toch wel behoorlijk open mogen blijven, mogen wat mij betreft wel wat harder optreden, want dat is waar momenteel de massa samenkomt. Op die mondkap of wegwezen. Wat ik helemaal niet te verteren vind, is dat medewerkers of zelfs bedrijfsleiders/eigenaren de richtlijnen aan hun laars lappen en klanten met de neus bloot de weg wijzen. We moeten het met z’n allen doen, toch? Nou, gedraag je dan niet als een baby. De tijd dat we aan mondkapjes moesten wennen hebben we wel gehad, toch? Je stikt er niet in, om boodschappen te doen met een maskertje.”

Muilkorf

„Een enkeling kan er écht niet tegen, daar zal ik niets tegenin brengen. Persoonlijk zou ik dan met je onderliggende kwaal bij deze rondwoekerende omikronvariant en de boosterstroperigheid zelf mijn boodschappen laten bezorgen, maar soms is het niet anders. Anders is het wel voor de vele mensen die er – en laten we het beestje nou maar gewoon bij de naam noemen – schijt aan hebben. Die hangen hun ’muilkorf’, zoals ze het stukje stof hysterisch theatraal noemen doelbewust op hun kin, omdat ze zich door helemaal niets of niemand wat laten opleggen. Zelfs niet door een pandemie.”

Weggestuurd

„Ik heb begrepen dat je in bijvoorbeeld Spanje zonder correct gedragen mondkapje gewoon de winkel niet inkomt of wordt weggestuurd. Dat managers en personeel je aanspreken op foutief gebruik. Invoeren hier; ben benieuwd hoelang het stille en vooral oliedomme protest van de dwarsliggers dan nog doorgaat. Principes te over, maar niet als ze in de weg van een frikandelbroodje, een fles wasverzachter of een kerststol staan, toch?”

Geen verantwoordelijkheid

„Als mensen al niet eens in staat zijn in openbare ruimtes de voorschriften na te leven, vrees ik dat het naleven van de maatregelen thuis al helemaal een drama is. Zo komen we er nóóit vanaf en ja, dat neem ik de we-hebben-er-schijt-aan-lui uitermate kwalijk. Je kunt niet alleen maar gepikeerd naar de overheid blijven en zelf geen enkele verantwoordelijkheid nemen. Doe gewoon je mondkapje op, Gerda. De rest van Nederland baalt net zo hard als jij van alle restricties, je bent niet de enige die het allemaal liever anders ziet. Kijk eens verder dan je blootliggende neus lang is. Dank je.”