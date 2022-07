Column 41: ’Nadat Pete in mijn telefoon was gedoken, barstte de bom’

Ik had Pete leren kennen via Hinge. Hij kwam uit Londen, was 31 jaar, lang, gespierd en had behalve een goede baan en een pittige studie ernaast ook nog eens een heerlijk vlotte babbel. We kletsten uren weg en er volgden al snel late night drinks. Hij zag eruit om door een ringetje te halen, had aan elke detail van zijn look gedacht (Peteje precies!). Het klikte, we zoenden. Dit heerlijke, Engelse dropje neem ik mee naar date twee!

Date twee in de club

Pete bleek er (met werk en studie) helaas een belachelijk druk schema op na te houden, dus ons tweede afspraakje vond plaats in de club. Omdat hij op geen enkele andere dag kon, nam ik hem op een vrijdagavond mee naar een feestje dat ik en mijn vriendinnen al lang op de planning hadden staan. Als het even mee zat, kon hij meteen mijn meiden ontmoeten (= win/win). Maar eigenlijk ging het al bij binnenkomst mis. Hoe was het mogelijk...

Avondje uit verpest

Ik groette eerst de uitsmijter en vervolgens de barman en Pete ging al finaal uit zijn plaat. Waarom ik het nodig vond deze mannen zo innig te omhelzen? En wat ik in vredesnaam allemaal met deze mannen had uitgespookt? Pardon, wat?! Mijn laatste paar dates waren zo ’woke’ dat ze niet jaloers te kríjgen waren, maar Pete sloeg door naar de andere kant. ‘Het zijn gewoon kennissen. Er is nooit iets voor gevallen’, ging ik nog in de verdediging. Maar de stemming was al omgeslagen. Ik deed vluchtig een dansje en een drankje met mijn girls, terwijl Pete alles misgunstig gadesloeg vanuit de hoek van de zaal. Ik had hem voor Pete Snot meegenomen! Dus het duurde niet lang voor we huiswaarts keerden.

Ups & downs

Nu zou je denken: ‘Na zo’n rode vlag ben je wel meteen genezen’. Maar nee hoor, Pete bleef komen en ik bleef hem zien (en ook komen). We hadden het dan ook echt leuk met zijn tweetjes; hij liet me lachen met zijn snelle grappen in dat lekkere, Britse accent. Maar telkens als we weer even apart van elkaar waren, zocht ‘ie wel iets om met me over te discussiëren en stonden we tegenover elkaar als Ieren en Britten op één land.

Groen, groener, groenst

Ik ging te vaak uit, bleef te lang in de stad en liet te weinig van me horen. Daar begon het mee. Hij voelde zich blijkbaar een hele Pete om hier een punt van te durven maken, maar ‘Prima Pete, ik zal meer rekening met je houden. Ik hoef het ook niet zo laat te maken en uitgaan boeit me al minder nu ik jou heb.’ Toch ging onze Brit steeds groener zien. Hij werd onzeker en ziekelijk jaloers van elke encounter die ik met een man had. Of het nu bij de Appie was of bij het postkantoor (nu moet je daar natuurlijk ook wel mee uitkijken bij mij). Volgens Pete was ik te open, te spontaan en deed overdreven aardig. Ik was me echter van geen kwaad bewust en probeerde hem telkens van het tegendeel te bewijzen. Peteluttig en vooral heel vermoeiend, maar met mijn roze bril op had ik het er kennelijk voor over.

Drama om de dansleraar

Weken vol drama en onnodig veel discussie volgden, tot ik op een ochtend aan het douchen was en Pete in mijn telefoon gedoken bleek. Geen idee hoe hij mijn toegangscode had gekraakt, maar hij was alles afgegaan (ik douche nogal lang dus hij had alle tijd) en ging volledig door het lint. ‘Hoezo volg je zo veel mannen op Instagram? Waarom DM jij met je dansleraar?’ schreeuwde hij. En hij beschuldigde me ervan dat ik vast wat van plan was met alle WhatsAppgesprekjes met ex-dates, die ik nog niet had gewist. Ik was onbetrouwbaar, hij noemde me zelfs een slet. Ik? Ik, die sinds date één met Pete hondstrouw met oogkleppen op straat had gelopen. Hoezo ga je mij nu de zwarte Pete toeschuiven? Er was bij mij geen greintje flirt te bespeuren en nu was ik opeens een slet?

Mijn huis uit

Het duurt bij mij altijd even voordat ik voor mezelf op durf te komen, maar godzijdank bleek ik nog grenzen te hebben en was die grens nu bereikt. Kokend van woede stuurde ik hem, zijn oplader, twee truien en gewassen boxer mijn huis uit. Hoe had hij het gore lef in mijn telefoon te gaan en me te beschuldigen?! Woest was ik, maar later ook trots dat ik eindelijk een keer een punt achter iets durfde te zetten.

Alweer op Bumble

Zelfs mijn vriendinnen waren lyrisch over mijn actie. ‘Ik vond hem al vanaf dag één een sukkeltje”, vertelde mijn beste vriendin. Oké, dat had ze ook best wat eerder mogen zeggen. That’s what friends are for, right?! Een andere vriendin reageerde met een screenshot van Pete’s profielfoto op een andere dating app. ‘Ik kwam hem vorige week al tegen op Bumble, maar wist niet goed of ik het tegen je moest zeggen.’ Ook die had ik graag eerder gekregen, maar: beter late than never. Pete bleek dus nog vóór zijn volledige detective-ochtend tijdens mijn douchesessie al door te zijn gegaan met daten. Typisch gevalletje: zoals de waard is, vertrouwt ‘ie zijn gasten. En een fijne bevestiging dat mijn huis-uitsmijteractie op zijn plaats was. Good riddens!

