Hoe bespreek je huiselijk geweld met een peuter?

Schijvens: „Kindermishandeling is een heel beladen onderwerp waarop helaas nog een enorm taboe rust. En dat terwijl er zoveel gedaan kan worden aan de preventieve kant, juíst door erover te praten en een sfeer van vertrouwen te creëren. Veel ouders zien de kinderopvang of het onderwijs nog als ’dagbesteding’, als een plek waar de gesprekken tussen hen en beroepskrachten over koetjes en kalfjes zouden moeten gaan. Dat beeld is onterecht: beroepskrachten zijn er juist om in de rol van pedagogisch coach te adviseren en ondersteunen. Zij hebben ervoor geleerd en het onderwerp ’veiligheid’ verdient het om een vaste plek te krijgen in de kinderopvang en het onderwijs.”

Ouders

Die ondersteuning is voor sommige ouders meer welkom dan je als beroepskracht misschien denkt, legt Schijvens uit. „Bedenk maar zo: als je een opleiding volgt, moet je jaren naar school om je bepaalde vaardigheden eigen te maken. Voor het ouderschap bestaat geen opleiding, terwijl tegenwoordig steeds meer de opvatting heerst dat het allemaal maar gelijk perfect moet gaan. Geen enkele ouder wil een kind opzettelijk mishandelen, maar soms weet hij/zij gewoon even niet hoe de situatie anders aangepakt kan worden.”

„We moeten ouders ook niet alleen als dader zien, zij zijn óók slachtoffer. Wees daarom niet bang om je te bemoeien met zaken die zich achter de voordeur afspelen; steek je kop niet in het zand als je iets signaleert. Daar bereiken we niets mee. Ga het gesprek eens aan. Stel ouders eens wat vragen die niet over de schoolprestaties van het kind gaan, maar over het welzijn en de veiligheid. ’Hoe gaat het bij jullie thuis?’, ’Waar lopen jullie tegenaan?’, ’Hoe slaapt jullie kind?’ en ’Hier gedraagt hij/zij zich zo, hoe is dat thuis?’”

Schildpad Schildje

Ook door het gesprek met kinderen zélf aan te gaan, kan veel preventief werk worden gedaan. Om leerkrachten hierin te ondersteunen, heeft Schijvens het lespakket Schildje ontwikkeld, speciaal voor kinderen van 3 tot 6 jaar. Door kinderen te laten kennismaken met de geïllustreerde schildpad Schildje, leren kinderen dat sommige situaties niet ’normaal’ hoeven te zijn, en dat daarover best gepraat mag worden. Schijvens: „Zo is er bijvoorbeeld een tekenplaatje waarop Schildje in zijn schild kruipt. Dat is zijn veilige plekje. Leerkrachten kunnen vervolgens aan kinderen vragen wat hun veilige plekje is. Dat plekje mogen ze dan inkleuren in een tekening van een huis.”

„Een tweede voorbeeld is een voorleesverhaal waarin Schildje wakker wordt terwijl het vriest buiten. Zelfs in huis heeft hij het met alleen zijn schildje vreselijk koud, en bij de wasmachine liggen alleen nog maar kapotte schilden. Als hij beneden komt, ligt mama nog in bed en zit papa te schelden voor de tv. Met een knorrend buikje, omdat er geen eten in huis was, wordt hij vervolgens opgehaald door de schoolbus. Papa en mama zeggen niets terug als hij ze gedag zegt.”

Vertrouwensband

„Door deze tool kunnen kinderen een ander referentiekader opbouwen, zonder dat de verhalen direct de suggestie wekken dat het over hen gaat. Door ze naar aanleiding van de verhalen vragen te stellen als: ’Hoe ziet jouw slaapritueel eruit?’, ’Hoe eet jij je lunch?’ en ’Wie brengt jou naar school?’ kom je meer over een kind te weten en geef je aan dat het oké is om met jou als juf te praten. Over wat voor situatie dan ook. Het komt vaak voor dat kinderen pas op veel latere leeftijd ontdekken dat dat wat zij als ’normaal’ beschouwden, eigenlijk helemaal niet zo normaal was. Er was alleen nooit iemand die ernaar vroeg. Daarom is het opbouwen van een vertrouwensband zo belangrijk.”

„Wanneer je echt signalen denkt op te vangen van huiselijk geweld, handel dan volgens de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Veel mensen denken ten onrechte dat dit direct een zwaar instrument is en dat instanties als Veilig Thuis hier direct bij komen kijken. Dat is niet zo. Stap 1 van de meldcode is het in kaart brengen van de signalen op basis van de feiten, van zaken die je waarneemt. Wees niet bang dat je als beroepskracht fout zit: jij bent immers geen waarheidsvinder. Draai het om en redeneer in het belang van het kind. Bespreek de situatie met collega’s en vraag eventueel advies aan Veilig Thuis.”

Problemen

„Vervolgens is het belangrijk dat je jouw zorgen bespreekbaar maakt met de ouders. Dat is essentieel. Vraag hoe zij tegen de situatie aankijken. Hebben ze ergens problemen mee? Kun jij ze helpen, of kun je ze misschien doorverwijzen naar een organisatie die dat kan? De laatste stap is pas een een melding bij Veilig Thuis, wanneer je echt geen andere oplossing meer ziet.”