Als thuisonderwijs gelijk staat aan ruzie...

door Yara Hooglugt

Veel lezeressen worstelen met het geven van thuisonderwijs. Het is ook nogal een klus: de lesstof is onbekend, kinderen liggen dwars en ondertussen werken moeders zelf óók thuis. Hoewel de meeste leraren ook online een vinger aan de pols houden, voelen moeders zich meer en meer verantwoordelijk voor de schoolprestaties van hun kind. Ruzies liggen op de loer en lezeres Hilde (40) vraagt zich bijvoorbeeld af: „Hoe kan ik mijn kind in vredesnaam blijven motiveren om zijn schoolwerk te doen, terwijl daar alleen maar meer ruzie van komt?”

Kies je strijd

Kindercoach Marlies Ganzeboom raadt moeders aan om de touwtjes iets te laten vieren en de strijd niet keer op keer aan te gaan. „Choose your battles. Als het huiswerk een keer niet op tijd af is, dan is dat maar zo. Leg niet op alle slakken zout, maar bekijk hoe ze ervoor staan en weeg af welke vakken het belangrijkst zijn. Kinderen vinden school nu eenmaal lang niet altijd leuk. Die gepaste laksheid en onverschilligheid waarmee ze taken soms aangaan, hoort erbij. Jij hoeft school dus ook niet te verkopen als een bezigheid die altijd maar leuk en gezellig is.”

In plaats van je op te stellen als bewaker van de cijferlijsten, kun je beter kiezen voor de rol van gesprekspartner, stelt Marlies. „Praat met je kinderen, vraag naar wat ze bezighoudt. Ze missen school, met elkaar rondhangen, klieren. Speel daar bijvoorbeeld eens op in en vraag of ze graag in deze klas zouden willen blijven. Als dat zo is, zullen ze er wel voor moeten werken en hun schoolwerk moeten bijhouden. Ze hebben het zelf in de hand.”

„Als je als moeder maar blijft aanjagen en nog net niet zélf het huiswerk van je kinderen gaat zitten maken, houd je ze dom. Dan leren ze nooit eigen verantwoordelijkheid te nemen. Als hun gedrag leidt tot zittenblijven, dan is dat de consequentie van hun eigen gedrag die ze moeten leren aanvaarden. Vergeet ook niet dat school en alle leraren nog steeds ’gewoon’ hun werk doen. Gebruik de kracht van school, vraag eens een gesprek aan met een leerkracht, schakel de hulp in van de mentor als je het echt even niet meer weet. Daar zijn ze voor. Wat jij er bij je kind niet doorheen krijgt, leg je bij school neer.”