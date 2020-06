Kun je vrienden blijven met je ex?

„Of je nou elkaars ex bent of niet: vriendschap tussen mannen en vrouwen blijft gecompliceerd. En wanneer één een (nieuwe) relatie heeft (of beiden), wordt het alleen nog maar lastiger. Jaloezie brengt spanningen met zich mee en maakt alles zo mogelijk nog moeilijker. Het is dus de vraag of je het wel moet willen om vrienden te blijven nadat je ’romantisch’ bij elkaar geweest bent. Ik denk dan ook dat vrienden worden (blijven) met elkaar meer een kwestie van toeval is, dan dat je bewust voor die status kiest.”

Minnaar

„Waag je desondanks een poging? Om te bepalen of je vrienden kunt blijven met je ex zul je moeten kijken naar de omstandigheden, daarvan hangt alles af. Het gaat bijvoorbeeld moeilijk worden om vrienden te blijven met je ex als je zwanger bent geworden van je minnaar, met wie je inmiddels date.”

„Voorts hangt het af van jullie levensfase: hoe jonger je bent, hoe minder waarschijnlijk het is. Je gaat dan namelijk op zoek naar nieuwe liefdes en vrienden. Het is minder moeilijk om opnieuw te beginnen als je jong bent. Als je wat ouder bent, bestaat de kans dat de relatie al langer op vriendschap rust. Heel lange relaties kunnen veranderen in een soort broer en zus-band; je kent elkaar al zo lang, dat de kans groter is dat je een platonische vriendschap met je ex in stand kunt houden.”

Schuldgevoel

„In mijn optiek is het voorstel van ’zullen we vrienden blijven’ een gebaar van schuldgevoel en meent iemand het niet echt. Het is vaak een poging om uit de romantische sfeer te geraken. Door voor te stellen om vrienden te blijven, verander je de dynamiek tussen elkaar. Degene die de ander dumpt, zegt het om de klap te verzachten, degene die gedumpt wordt, ziet het als laatste redmiddel.”

„Ik zie vriendschappen tussen exen vooral bij mensen die moeite hebben met afscheid nemen. Ze hebben het gevoel dat ze veel gedeeld hebben met die persoon en kunnen zich niet voorstellen dat dat contact volledig afgebroken wordt.”

Is er een break nodig tussen het einde van de relatie en een eventuele vriendschap?

„Ook dit hangt af van de omstandigheden. Indien je al een broer en zus-relatie hebt, kun je uit elkaar gaan en de vriendschap doorpakken. Als de gevoelens verschillend zijn - de één vindt de ander nog leuk en andersom niet -, kun je er beter wat tijd tussen laten zitten voordat je eventueel weer vrienden wordt.”

„Je kunt je ex niet hetzelfde behandelen als andere vrienden, het is allemaal wat meer beperkt. Daar waar je zonder problemen een week één op één op vakantie kunt met ’normale’ vrienden, zou ik dat afraden bij je ex. Houd het hoogstens bij een weekendje in een groep op stap gaan. Ook zou ik uitkijken met hoeveel je praat over nieuwe relaties. Communiceer daar goed over, zodat je weet of dat je ex dwarszit of niet.”

„En let erop dat je niet terugvalt op wat ooit was. Het valt te verwachten dat je als ex daalt in prioriteit. Je maakte ooit een actueel onderdeel van iemands leven uit, maar dat is nu niet meer het geval. Bereid je er dus op voor dat de relatie kan verwateren.”