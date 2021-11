Cynthia (36): ‘Mijn adem bleek ’s nachts maar liefst 44 keer per uur te stokken’

„Chronisch moe was ik al jaren, maar daar had ik zo mijn redenen voor. Een drukke periode op ’t werk, mijn zwangerschap en later het moederschap. Maar hoe vroeg ik ook naar bed ging; iedere dag voelde ik me weer uitgeblust. Ook had ik vage klachten. Fietste ik in rustig tempo, kon ik zomaar mijn bewustzijn verliezen en van de fiets vallen. Op de crosstrainer in de sportschool ging ik zo vaak out dat ze daar zelf voorstelden het abonnement op te zeggen.

Gek genoeg kwam er niets uit de bloedonderzoeken. Totdat mijn man liet vallen dat ik ’s nachts ’weleens mocht doorademen’. Ik ging naar de huisarts en die verwees me door. Vanaf 15 ademstops per uur heb je apneu, maar mijn adem bleek maar liefst 44 keer te stokken! Het zuurstoftekort ’s nachts zorgde voor al die gekke klachten overdag.

Sexy

De diagnose was een opluchting, maar ik werd er ook onzeker van. Apneu was toch zo’n kwaal die alleen oude dikke mannen trof? En moest ik dan niet ook snurken als een oude beer? Op internet zocht ik naar meer informatie, maar daar kwam ik altijd weer uit op die vijftigplusser met flink overgewicht. Was ik dan de enige dertiger die dit had? Was er er iets mis met mij? Daarbij had ik een haat-liefdeverhouding met de CPAP, een soort luchtmasker dat ik ’s nachts moest dragen. Dat apparaat gaf me mijn energie terug, maar het maakte me ook behoorlijk chagrijnig. Lag ik als jonge vrouw ineens met zo’n masker in bed; dat is natuurlijk niet echt sexy. Gelukkig was ik al getrouwd, want met zo’n ding kun je niet even impulsief bij iemand blijven slapen.

Schaamte

De schaamte ben ik inmiddels voorbij, al praat ik er niet zomaar met iedereen over. Erover schrijven doe ik wel: ik hoop zo het taboe op apneu onder jonge vrouwen te doorbreken. Dan hoeven ze zich niet zo alleen te voelen zoals ik me voelde.”

