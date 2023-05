Waar moet je nou precies op letten als je zonnebrandcrème koopt?

De zon bevat verschillende stralingen die schade aan de huid kunnen veroorzaken, vertelt Crijns. „Je hebt UVB- en UVA-straling. UVB-straling zorgt ervoor dat je verbrandt als je niet smeert. Dit veroorzaakt dna-schade wat op de lange termijn voor huidkanker kan zorgen. UVA-straling gaat dieper door de huid en zorgt voor huidveroudering. UVA kan ook bijdragen aan de ontwikkeling van huidkanker.”

Wanneer je zonnebrand koopt moet je daarom goed letten op de UVB- en UVA-factor. Crijns: „Voor de UVB-factor is het raadzaam om tijdens een zonvakantie niet lager te gaan dan de factor 30. Bij dagelijks gebruik kun je kiezen voor factor 15, maar mensen met het lichtste huidtype (huidtype 1) moeten altijd met minimaal factor 30 smeren. Alle crèmes in Nederland zijn getest en voldoen aan het CE-keurmerk, wat inhoudt dat de crème zowel UVB- als UVA-wering bevat. De UVB-factor staat altijd op de voorkant van de fles aangegeven en de UVA-waarde is in Nederland op het etiket te vinden. Deze moet minimaal een derde zijn van de UVB-factor, dus minimaal 10. Wanneer je zonnebrandcrème in het buitenland koopt, is het belangrijk om op de achterkant van de fles te kijken. Daar ontbreekt namelijk vaak de UVA-bescherming, waardoor je huid niet beschermd is tegen huidveroudering. Wanneer er een cirkeltje om het woord UVA staat, is het goedgekeurd.”

Wanneer moet je je insmeren met zonnebrandcrème?

Allereerst is het heel belangrijk dat je van jongs af aan goed beschermd bent tegen de zon. „Natuurlijk moet je altijd voorkomen dat je verbrandt, maar vóór je 16e levensjaar is dit extra schadelijk. Je cellen bevatten dna en te veel straling zorgt ervoor dat er in dit dna een tijdelijk foutje ontstaat. Aanvankelijk kan je lichaam dit repareren, maar als je op jonge leeftijd veelvoudig wordt blootgesteld aan te veel zonlicht kunnen er verkeerde cellen ontstaan die zich gaan vermenigvuldigen, waardoor huidkanker kan ontstaan. Dit merk je echter vaak pas twintig jaar later.”

Volgens Crijns is het ook belangrijk dat je je goed realiseert dat het insmeren niet pas begint tijdens je Spaanse zomervakantie. „Eigenlijk moet je je altijd insmeren als je de zon in gaat. Tijdens de wintermaanden zal dit in Nederland niet echt nodig zijn, maar vanaf eind maart is het toch echt raadzaam om de zonnebrandcrème er weer bij te pakken.”

Waar moet je op letten bij het gebruik van zonnebrandcrème?

Wil je ervoor zorgen dat je altijd op en top beschermd bent tegen de zon? Let dan op deze punten.

Ga je de zon in? Smeer je dan minimaal een half uur van tevoren in.

Sla geen plekje over! Vergeet dus ook niet om je oren, lippen en voeten in te smeren.

Smeer royaal: drie eetlepels zonnebrandcrème voor je gezicht en acht voor het lichaam.

Schaf ieder jaar een nieuwe fles zonnebrandcrème aan. De crème kan namelijk verouderen, waardoor deze minder goed werkt.

Vergeet je ogen niet te beschermen. Door overmatige blootstelling aan de zon kan je ook een oogmelanoom krijgen. Kies daarom voor een goede zonnebril met UV-bescherming.

Zoek de schaduw op tussen 12:00 en 15:00 uur. De zonkracht is dan het sterkst.

Smeer je tijdens een stranddag iedere twee uur in, zeker als je uit het water komt.

Bescherm je kinderen goed. Baby’s onder de één jaar mogen helemaal niet in de zon, maar kleine kinderen moeten ook zeker goed beschermd worden. Smeer ze dus veelvuldig in, laat ze in de schaduw spelen en beschermende kleding dragen.

Welke zonnebrandcrème is nu precies het beste?

Volgens Crijns maakt het in de Nederland niet zoveel uit welke zonnebrandcrème je aanschaft. Het is vooral belangrijk dat je je huid in de gaten houdt en genoeg en goed smeert. „In Nederland hebben alle zonnebrandmerken die in de winkel liggen het CE-keurmerk, wat inhoudt dat het product aan de daarvoor geldende regels voldoet. Ze beschermen dus allemaal en zijn volgens de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit veilig om te gebruiken. Op social media gaat nog wel eens rond dat zonnebrandcrèmes kankerverwekkend kunnen zijn, maar dat is met een goede studie nooit wetenschappelijk aangetoond. Wel is duidelijk aangetoond dat onbeschermd zonnen enorm kankerverwekkend is, dus smeer je alsjeblieft goed in.”

