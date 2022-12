Premium Het beste van De Telegraaf

Kerstsferen Hele woonkamer is een kerstdorp: ’Knettergek word je ervan’

Door Yara Hooglugt

Het hele huis van Baukje Jonkman is omgetoverd tot kerstdorp. Ⓒ Wilbert Bijzitter

Voor sommige mensen begint kerst niet in december, maar al in oktober. Zij trekken ieder jaar alles uit de kast om hun huizen en tuinen zo uitbundig mogelijk te versieren en te verlichten voor hun favoriete feest. En een kerststal in de voortuin, of een rendier in de woonkamer: waarom ook niet?