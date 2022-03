Parijse modeweek steekt Oekraïne hart onder de riem: ’Kleur nodig in deze barre tijden’

1. In de show van Valentino was de hoofdrol weggelegd voor de kleur knalroze. 2. Chanel showde diverse poederachtige rozetinten, bruin, zwart en bordeauxrood. 3. Riante blazers in de show van Ann Demeulemeester. 4. Groen zien we volgende winter terug in alle tinten, hier in de show van Elie Saab. 5. De Oekraïense ontwerpster Lili Litkovskaya vluchtte net op tijd en arriveerde in Parijs zonder haar collectie.

Ⓒ Valerio Mezzanotti