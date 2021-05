Buurvrouwen runnen dierenvoedselbank: ’Het is hard nodig’

De twee buurvrouwen Tessa (baasje van drie katten) en Ilona (baasje van 2 katten, een hond en een gerbil) wonen sinds 2013 naast elkaar. Ze leerden elkaar al gauw beter kennen door hun katten en hun liefde voor dieren. Het raakte hen beiden toen ze voor het eerst hoorden over huisdierbaasjes die niet genoeg geld hebben om om hun beestjes te onderhouden.

Eigen bord

„Heel wat mensen zijn hun baan kwijtgeraakt door de coronacrisis, waardoor ze plotseling financieel in de problemen raakten. Zij kloppen aan bij de Voedselbank, omdat ze geen geld meer hebben om zichzelf te voorzien van eten. En ja, iedereen weet dat een huisdier geld kost, maar ook iedereen die een huisdier heeft (gehad) weet hoeveel steun een huisdier kan geven. Een huisdier wegdoen doe je niet zomaar. We hoorden zelfs dat er iemand was die zijn kat liet mee-eten van zijn eigen bord, omdat hij geen geld had voor kattenvoer. Een lief gebaar, maar erg goed is dat niet voor een kat”, zo vertellen de buurvrouwen.

„We kenden de dierenvoedselbank in Almere en vroegen daar wat meer informatie op, zodat we beslagen ten ijs een eigen dierenvoedselbank konden opzetten. Toen we vertelden dat wij ook wilden beginnen met een uitgiftepunt, kregen we flink wat zakken brokken mee.” En dat was het begin van de eerste Hilversumse dierenvoedselbank, nu zo’n drie maanden geleden.

Huis vol

Inmiddels staat het huis van buurvrouw Ilona vol met voer en spullen voor huisdieren. Ze krijgen donaties van particulieren, dierenwinkels en merken die dierenvoer verkopen. Hierdoor kunnen ze maandelijks ongeveer twaalf diereneigenaren gedeeltelijk ondersteunen in het onderhoud van hun huisdier(en). Maandelijks krijgen baasjes genoeg voeding voor drie á vier dagen per week mee. Vooralsnog voorzien de buurvrouwen alleen katten en honden maandelijks van brokken, maar ze zouden graag verder willen uitbouwen naar knaagdieren, vogels en meer diersoorten.

Ilona: „Mijn huis begint aan de kleine kant te worden voor alle dierenbenodigdheden die we krijgen. Dat we zoveel spullen krijgen is natuurlijk te gek! Om verder te kunnen groeien zijn we nu hard op zoek naar een ruimte voor opslag en uitgifte. Het zou geweldig zijn als we daar - zodra de maatregelen dat toelaten - ook koffie kunnen drinken met de diereneigenaren.” Tessa vult aan: „We merken namelijk dat veel mensen hun verhaal kwijt willen. Het is natuurlijk niet niks als je in zwaar weer verkeert. Dus als iemand een ruimte in de buurt van Hilversum voor ons weet, dan houden wij ons aanbevolen.”