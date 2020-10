Vind jij dat er een avondklok moet worden ingevoerd?

Een avondklok zou kunnen voorkomen dat het virus zich verspreidt, onder uitgaande jongeren en horecagenieters. Paul Depla (55), burgemeester van Breda, geeft aan het een uitstekend idee te vinden. „Hiermee kunnen we de verspreiding van het virus onder controle houden en meer letten op het aantal mensen dat aanwezig is in de horeca. Toch zal de avondklok een grote impact op ons leven hebben”, zegt Paul Depla tegen BN De Stem.

Nepnieuws

Een deel van de horeca in Brabant wil de avondklok per direct instellen. Niemand meer naar buiten na 23:00 uur, alleen als het echt noodzakelijk is. Alleen hiermee kunnen de illegale feesten de kop in worden gedrukt. Het is nog maar de vraag of en wanneer het kabinet actie onderneemt om de wensen van de provincie in vervulling te laten gaan.

Over dit onderwerp wordt veel nepnieuws verspreid. Zo was gisteren op social media een enorme lijst te zien met maatregelen die in en rondom grote steden in werking zouden gaan. Tussen de vermeende maatregelen stond ook een avondklok van 22:00 uur. Ook zouden sportwedstrijden op amateurniveau per 9 oktober niet meer plaatsvinden. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid liet gisteravond echter weten dat het nepmaatregelen betrof.

