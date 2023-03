’Push kinderen toch niet met trainingen voor Citotoetsen’

„Onze dochter van 9 zit op een Jenaplanschool waar ze een prachtige rapportvorm hanteren. Er wordt geschreven over ’Ik’, over ’Ik en de ander’, over ’Hoe leer ik’ en dan komen de vakken aan bod. Haar juf ziet haar, dat lees je in alles. Als je de eerste bladzijdes vol mooie en/of bemoedigende verhaaltjes doorleest, kom je op de pagina van de Citoscores. Daar zou (in ons geval) de moed je bijna van in de schoenen zakken…

Dyslectisch

Ze is dyslectisch, dat weten we nu een half jaar. We dachten dat ze ’m tijdens coronatijd, dé periode dat ze leerde lezen, gewoon genadeloos dwars gooide, maar er bleek meer achter te zitten. Dat lezen moeilijk(er) gaat, heeft invloed op zo ongeveer alles en dat zie je terug in de grafieken die niets zeggen over de persoon, maar alles over het vermogen het juiste antwoord op de vragen te geven.

De moed zakt mij er niét van in de schoenen, maar dat is alleen omdat ik twee oudere kinderen heb met wie ik het hele toetsencircus al doorstaan heb. De oudste scoorde supergoed en werd een schooldrop-out, het andere kind scoorde bedroevend en rondt dit jaar zonder enige kink in de kabel haar studie af. De Citoscores kunnen mij gestolen worden. Net als Citotrainingen; daar moeten we écht mee ophouden.

Buikpijn

Denk er maar eens over na wat het met een kind doet als jij het na schooltijd aflevert op bijles. Vriendjes lekker aan het hockeyen of voetballen – jouw kind aan de studie, want papa en mama zouden het toch wel fijn vinden als je iets hoger scoort op die eindtoets. Vind je het gek dat datzelfde kind dan met buikpijn naar school gaat? Dat het de nacht ervoor onrustig slaapt en dat de toetsen ’een ding’ worden?

Onnodige prestatiedruk

Natuurlijk kun je met je kind oefenen op punten die extra aandacht verdienen. Zo lezen wij hier regelmatig met onze dochter; een kind met dyslexie heeft namelijk flink wat keren extra nodig om een schrijfwijze voor altijd te onthouden. Maar wanneer er geen sprake is van een dergelijke leerstoornis, zou je een kind helemaal niet hoeven pushen met huiswerk, bijles of toets trainingen. Dat geeft onnodige prestatiedruk. Laat een kind nou gewoon het eigen pad volgen.

Bij de een valt het kwartje nou eenmaal later pas. Bij de ander zit er gewoonweg niet meer in en dat trek je er ook niet uit door alle vrije tijd op te offeren aan stampen en trainen. We knikken allemaal wel instemmend als we zeggen dat we praktijkmensen nodig hebben en dat Mbo’ers het op de arbeidsmarkt vaak veel beter doen dan universitair geschoolden. Ondertussen willen we toch het liefst opscheppen over de leerprestaties. ’Kijk mijn kind eens naar het gymnasium gaan…’

Kansenongelijkheid

Kinderen voelen die druk. Van jou, van de maatschappij, via klasgenootjes en uiteraard ook door alle bijlessen die gegeven worden. Zeker 60% van de leerkrachten schat in dat leerlingen voor toetsen met ouders of op huiswerkinstituten trainen. En zie daar, naast die onnodig opgelegde prestatiedruk, een nieuwe voedingsbodem voor nog meer kansenongelijkheid.

Een goede leerkracht ziet waar jouw kind toe in staat is, wat het kan, hoe het gaat presteren op de basisschool. Het leerlingvolgsysteem zou een hulpmiddel moeten zijn, de ogen, oren en de professionaliteit van de docenten de leidraad. Laat ze op de basisschool vooral lekker kind zijn, laat ze spelen, leren van elkaar en geef de school het vertrouwen dat er voldoende training is voor de Citotoetsen.

Goed bedoeld

Maar liefst 89 procent van de leerkrachten ziet gestreste kinderen rond de toets periodes, zo blijkt uit een enquête van Pointer en DUO Onderwijsonderzoek & Advies onder 400 leerkrachten in groep 5, 6, 7 en 8. Dat getal moet als je het mij vraagt echt heel snel drastisch naar beneden en daar spelen wij ouders een heel grote rol in. Het is ongetwijfeld goed bedoeld, maar echt… stop met pushen.”

