Daghoroscoop 17 november - Je kunt vandaag de boot missen, Vissen

VANDAAG JARIG

Zie het niet als een ramp als er een eind komt aan een onrustige relatie; het zal een opluchting blijken. Heb je de afgelopen 2 jaar financieel kunnen scoren, houd dan dit jaar rekening met een terugslag; waren de voorbije jaren echter treurigmakend reken dan op betere tijden.

RAM

Jouw gebruikelijke vermogen om oplossingen te zien voor problemen kan tekortschieten en dat zal je daden en reacties beïnvloeden. Besluiten die te maken hebben met je liefdesleven kunnen beter voorlopig terzijde worden gelegd.

STIER

Wapen je tegen kritiek en een negatief oordeel van iemand die het principieel met je oneens is. De beste repliek is om het rustig aan te horen. Het is zonde van je tijd om iemand te bestrijden die nooit ongelijk zal bekennen.

TWEELINGEN

Als je plannen hebt voor een persoonlijk project zul je nuttige research kunnen doen waarmee je je verwachtingen kunt waarmaken. Doe verder kalm aan. Maak tijd vrij voor beweging waar je fysiek en mentaal van opknapt.

KREEFT

Velen van jullie zijn vandaag op hun best, zorg dat je deel kunt uitmaken van het sociale leven. Te midden van vrolijke gesprekken en grappenmakers kan zich ineens een aantrekkingskracht aftekenen met een onmiskenbare vonk en passie.

LEEUW

Ga aan de slag als je in een enthousiaste stemming bent. Een behoudend iemand kan het je moeilijk maken met diens behoefte zich aan de regels te houden. Toon initiatief en omzeil overbodige hindernissen en bureaucratie.

MAAGD

Het kan de laatste tijd moeilijk zijn geweest om weg te gaan, maar vandaag mag je klaarstaan om de wijde wereld in te gaan. Boek een vakantie op korte termijn. Misschien wordt het die langverwachte, avontuurlijke trip naar het buitenland.

WEEGSCHAAL

Naasten kunnen je aanmoedigen om deel te nemen aan een gezamenlijke onderneming. Het kan te maken hebben met vastgoed en één iemand lijkt erop gebrand je erbij te betrekken. Dat kan betekenen dat je op iets moet bezuinigen.

SCHORPIOEN

Een diepgaande discussie kan de aanzet zijn tot coöperatieve actie. Schrijf je in voor een cursus waar je woont of via het internet. Als je relatieproblemen hebt kan een bemiddelingsbureau helpen je liefdesleven te herstellen.

BOOGSCHUTTER

Concentratie en verantwoordelijkheid zijn het centrale thema vandaag. Je kunt je handen vol hebben aan het voltooien van werk dat al een tijdje ligt te wachten. Jouw inspanning zal ruimschoots worden beloond.

STEENBOK

Een gesprek met je baas of partner met betrekking tot een bepaald doel zal een positief resultaat opleveren. Als je gedachten omtrent een specifiek verlangen tot nu toe wazig waren kan nu een gevoel van helderheid ontstaan.

WATERMAN

Jouw praktische instelling en gezonde verstand zullen goed van pas komen. Deals en plannen kunnen zonder problemen worden gesmeed en in werking worden gezet. Handel vandaag efficiënt dringende financiële zaken af.

VISSEN

Let op details. Hoewel je in staat bent praktisch te zijn kun je vandaag de boot missen doordat je je tijd en energie verkeerd gebruikt. Maak je niet druk om onbelangrijke zaken want dat vermindert je vermogen om resultaat te behalen.

