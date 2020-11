’Na 42 uur weeën, bleek mijn bekken te smal’

„Na 42 uur weeën, bleek mijn bekken te smal en moest ik een spoedkeizersnede ondergaan. Dit was totaal niet waar ik mij negen maanden op had voorbereid! Tijdens de operatie voelde ik het snijden gebeuren, omdat mijn ruggenprik niet werkte. Ik werd binnen no time onder algehele narcose gebracht en werd high as a shrimpie wakker, toen Noa-Lee al 1 uur ’oud’ was. Ik riep dat ik tante was geworden, dus dan weet je dat ik harder ging dan je losgeslagen achternicht op een festival.

Toen ik weer thuis kwam, na drie dagen in een morfinebubbel te hebben geleefd, kwam ik in de realiteit; depressief en postnataal. Ik sliep niet, huilde continu, voelde mij doodongelukkig maar ook verantwoordelijk. Toen werd dat gezien als kraamtranen. Inmiddels weet ik wel beter.

Bevalling

Toen ik vorig jaar opnieuw zwanger raakte, kreeg ik hele heftige nachtmerries en paniekaanvallen omdat ik een trauma had van mijn eerste bevalling. Gelukkig werd ik die tweede keer goed begeleid: EMDR-therapie, een betrokken verloskundige, gesprekken in het ziekenhuis, een geboorteplan... Er was zoveel aandacht en begrip voor mijn situatie! Door COVID mocht ik Jah-Noah na de geplande keizersnede niet bij mij houden. Dat was een grote teleurstelling en ik huilde dikke tranen; nu kon ik wéér niet hechten. En wat als ik mij weer geen moeder zou voelen?

De bevalling was heel mooi en zorgzaam. En ondanks dat zij in mijn ingewanden stonden te kneden heb ik fijne gevoelens als ik eraan terug denk. De reden dat ik dit deel, is omdat ik wil benadrukken hoe belangrijk goede zorg en begeleiding is. Hoe jij wordt behandeld, de ervaring en veiligheid zijn zo belangrijk!

Vragenlijst

Onlangs werd ik benaderd door het Amsterdam UMC. Dat heeft een onderzoek opgezet waarover ik zó enthousiast ben! Het betreft een vragenlijst die anoniem kan worden ingevuld, zodat het UMC verbeterpunten kan aanbrengen. Hoe fijn is dat? Hoe mooi, niet mooi, traumatisch of warm je ervaringen ook waren, elke ervaring is er eentje om te delen!