Op de camping in de regen: ’Het is dat we al betaald hadden...’

Ben je helemaal klaar voor een heerlijke vakantie in eigen land, slaat het weer ineens om! Hoe vermaak je jezelf en de kinderen als de regen dagen achtereen met bakken uit de hemel komt zetten? We vroegen het – tussen twee buien door – op Camping De Gouwe Stek in Bovenkarspel.

’Deze vakantie hebben we al in april geboekt en toen zijn we er eigenlijk automatisch vanuit gegaan dat het lekker zomers weer zou zijn.’ Ⓒ Amaury Miller