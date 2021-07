Astrid (46) heeft een pleasuremerk: ’Ik ben ook gewoon een moeder die in een potje staat te roeren’

Voel jij je zo jong/oud als je bent?

„Ik voel mij nog steeds de 20-jarige Astrid. Natuurlijk is mijn leven heel anders en heb ik veel meer verantwoordelijkheden, maar mijn levenslust is nog precies hetzelfde. Alleen ben ik nu ook de moeder van twee kinderen. Leeftijd is niet echt een topic in mijn leven en ik probeer mij daar ook zo weinig mogelijk op te focussen.”

„Het helpt ook dat ik voor mijn werk met veel verschillende vrouwen praat. Sommigen zijn begin twintig, anderen weer eind vijftig. Daardoor blijf je ook jong van geest. Wij verkopen vrouwvriendelijke sekstoys en richten ons echt puur op het genot van de vrouw. Wij vinden het belangrijk om de ervaringen van vrouwen in verschillende leeftijdscategorieën mee te nemen, zodat wij onze producten daar ook op kunnen afstemmen.”

Heb jij een beautygeheim?

„Veel lachen. Ik ben gek op zalfjes en lotions, maar ik geloof dat een positieve instelling veel meer doet met een mens. Ik ben niet heel ijdel, maar vind uiterlijke verzorging wel belangrijk. Zo trakteer ik mezelf 1 keer in de 6 weken op een bezoekje aan de schoonheidsspecialist.”

Schatten mensen jou op de juiste leeftijd?

„Eigenlijk schatten ze mij altijd jonger. Ik word vaak eind dertig of begin veertig geschat. Ik denk dat dit vooral komt door mijn manier van communiceren. Ik houd ervan om verlichting te brengen in het gesprek. Een gezonde dosis humor en relativeringsvermogen dragen daaraan bij.”

Wat vind jij het mooiste aan jezelf?

„Mijn daadkracht en positiviteit. Ik heb veel ups en downs in mijn leven gekend. Tien jaar geleden is mijn zoon Mats vlak na zijn geboorte overleden. Dat heeft er flink ingehakt; het is voor mij een life changing event geweest. Maar ik blijf doorgaan, stilstaan is voor mij geen optie.”

Waarmee ben je het minst blij?

„Ik vind mezelf net vijf kilo te zwaar. Het is een eeuwige struggle. Toen ik vijfentwintig was, liep ik tegen precies hetzelfde probleem aan, maar als ik achteraf de foto’s terugzie, denk ik: ’Wat zit je toch te zeiken’. Ik zou nu tekenen voor zo’n lichaam! Eigenlijk zou ik mezelf dus moeten accepteren zoals ik ben, maar ik ben hardleers. Het blijft een terugkerend thema in mijn leven.”

Waarmee complimenteren mensen jou?

„Mijn enthousiasme en doorzettingsvermogen. Ik ben een echte doorpakker. Veel mensen zitten te veel in hun gedachten. Zij denken dat alles perfect moet zijn, maar ik geloof er heilig in dat je gewoon moet beginnen. Let’s Peep begon ook als een idee aan de keukentafel. Het thema seksualiteit is voor veel mensen interessant, maar toch durven maar weinigen er hun vingers aan te branden. Wij proberen het ordinaire van het onderwerp af te halen en dit blijkt heel goed te werken. Uiteindelijk ben ik ook gewoon een moeder die ’s avonds in een potje staat te roeren en dat doe ik zeker niet in een lakleren pak.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Dat vind ik altijd een lastige vraag. Ik wil het leven niet te veel regisseren. Wel kan ik zeggen dat ik dankbaar ben voor waar ik sta, maar dat ik er nog lang niet ben. Ik wil bijvoorbeeld nog veel met mijn kinderen en vriend reizen. Mijn leven is momenteel te gek en eigenlijk kan het alleen maar mooier worden. Het stipje aan de horizon zit ’m echt in de vrijheid die ik wil bereiken, maar momenteel ben ik een zeer tevreden mens!”

Wat houdt je jong?

„Openstaan voor andere ideeën en mensen niet te veel veroordelen. Door schade en schande ben ik wijzer geworden, ik ben nu toch iets milder.”

Heb je een levensles?

„Luisteren naar je intuïtie. Je zoekt antwoorden vaak buiten jezelf, vanwege onzekerheden. Maar uiteindelijk komt het aan op daadkracht en zit het antwoord in jezelf. Het is belangrijk dat je gewoon actie onderneemt. Ik heb ongelofelijk veel fouten gemaakt, maar ik heb het wel geprobeerd. Dat is het belangrijkste. Je hoeft dan nooit te denken: wat als?”

Wil jij ook in deze rubriek? Wij zoeken nog leuke, vrouwelijke dertigplussers. Reageer vooral ook als je 50, 60 of ouder bent. Mits je maar lekker in je vel zit! Stuur een mailtje met je naam, telefoonnummer, motivatie én twee actuele foto’s (portret en totaal) naar a.de.groot@telegraaf.nl.