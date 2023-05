De Stiefmoeder: ’Mijn hart klopt in mijn keel en ik voel dat mijn rug nat wordt’

Maandag

Shit! Ik hang zonder iets te zeggen op en trek een sprintje naar de andere kant van het plein. Naast het speelhuisje ligt Kevin, omringd door bezorgde klasgenootjes. Ik ben geen dokter, maar dat zijn pols is gebogen op een manier waarop polsen niet horen te buigen, zie ik meteen. Mijn hart klopt in mijn keel en ik voel hoe mijn rug met de seconde natter wordt. Shit, shit, shit! Dit is mijn schuld. Ik had gewoon niet moeten opnemen en Leroy vanavond moeten terugbellen. Hoe kon ik zo stom zijn?

„Focus, San!”, roep ik mezelf tot de orde. Naar binnen brengen en koelen. En snel. Mijn baas en directeur van de school, Sander, is op het gehuil afgekomen en loopt met grote passen mijn kant op. „Hij is gevallen. Z’n pols ligt er niet lekker bij, kijk.” Met een trillende vinger wijs ik naar Kevins pols, die al dikker lijkt te zijn geworden. „Wil jij hem naar binnen tillen? Dan breng ik de rest naar de klas.” Zonder verdere vragen te stellen, tilt Sander Kevin voorzichtig op en neemt hij hem mee het gebouw in.

Nog voor ik mijn andere leerlingen terug in de klas heb en ze een werkje heb gegeven, klopt Kevins moeder op de deur. Met een verwilderde blik kijkt ze de klas rond. Geen Kevin. „Waar is-ie?” vraagt ze paniekerig. Ik vraag de onderwijsassistent van groep vier even toezicht te houden en loop samen met Kevins moeder naar Sanders kamer. Kevins gezicht is nog steeds rood aangelopen, maar huilen doet hij niet meer. In plaats daarvan likt hij tevreden aan het ijsje in zijn ene hand en heeft hij weinig aandacht voor de ice pack op zijn andere. Gehoorzaam volgt hij zijn moeder naar de uitgang, op naar de huisartsenpost.

Na schooltijd schrijf ik een verslag waarin ik uitleg wat er precies is gebeurd. Dat Kevin bovenop het huisje klom, ik hem waarschuwde en hij het volgende moment huilend op de grond lag. Ik twijfel even. Moet ik slapende honden wakker maken en zeggen dat ik aan de telefoon was terwijl dit alles gebeurde? Ik besluit van niet.

Eenmaal thuis plof ik met een grote pizza op de bank. Wat een dag weer… Tijdens het eten scroll ik wat door mijn telefoon en bedenk me dan dat ik Leroy helemaal niets meer heb laten weten. Zijn ex wil me dus ontmoeten. Nog vóór ik de kinderen - in het echt - heb ontmoet. Aan de ene kant begrijp ik het, ik denk dat ik hetzelfde zou willen. Maar aan de andere kant vind ik het nogal wat. Ik dacht dat we het rustig aan zouden doen. Omdat ik te moe ben om er goed over na te denken, stuur ik Leroy een appje. ‘Sorry lief, hectische dag. Mag ik je morgen appen? Slaap lekker. X.’ Nog voor ik antwoord heb, val ik in slaap.

Dinsdag

Met een zwaar gevoel in mijn maag sta ik op en maak ik me klaar voor de dag. Vlak voor ik de deur uitga, stuur ik Kevins moeder een appje om te vragen hoe het gaat. Ik krijg vrijwel meteen antwoord. Zijn pols is, zoals verwacht, gebroken. Hij is netjes ingepakt in felblauw gips waarvan Kevin niet kan wachten om het aan zijn klasgenootjes te laten zien.

Opgelucht haal ik adem. Misschien valt het allemaal wel mee. Nog een appje. ‘Even iets anders. Kevin zegt dat toen hij viel, jij aan de andere kant van het plein aan het telefoneren was. Klopt dat?!’

