Daghoroscoop 28 januari

VANDAAG JARIG

In financieel opzicht wordt het een voorspoedig jaar. Je bent gezien, hebt een goede arbeidsethiek, bent bereid verplichtingen op je te nemen. Je leidinggevende kwaliteiten zijn toereikend en je kunt daardoor een prima leven leiden en genieten van alles wat het leven biedt.

RAM

Je kunt in een geanimeerd gesprek verwikkeld raken met iemand die je nauwelijks kent. Het zou het begin van een vriendschap kunnen zijn, maar wees op je hoede voor te veel charme. Soms bent je te goed van vertrouwen.

STIER

Je hebt veel goede ideeën, maar anderen lijken er niet altijd in geïnteresseerd. Laat het maar zo. Straal positiviteit uit als er een gevoelig onderwerp aan de orde komt. Je vertrouwen in iemand kan worden beschaamd.

TWEELINGEN

Door je financieel progressief op te stellen los je problemen snel op. Praat met degene bij wie je een lening hebt lopen als je onder schulden gebukt gaat en maak nieuwe afspraken. Win over geldzaken deskundig advies in.

KREEFT

Iemand die u voor zijn/haar karretje tracht te spannen wil u op een dwaalspoor brengen. Word in uw verlangen naar een comfortabele toekomst niet blind voor de realiteit. Er zijn altijd mensen die misbruik maken van iemands kwetsbaarheid.

LEEUW

Artistiek inzicht en goede smaak kunnen je tot een nieuw creatief hoogtepunt brengen. Vertrouw op jezelf en niet op het oordeel van anderen. Volg je eigen stijl voor het beste resultaat en doe geen concessies.

MAAGD

Je hebt alles wat er te wensen is, waardoor je uiterst productief kunt zijn. Je geest is accuraat, je bent slim, gevoelig, en beschikt over een goede smaak. Doe het werk dat je leuk vindt; dat is zowel mentaal als fysiek voor je van belang.

WEEGSCHAAL

Kansen te over, maar of je ze grijpt hangt af van je stemming. Een naaste kan een onredelijk beroep op je doen en je kunt je heen en weer geslingerd voelen tussen je werk en huisgezin. Focus op het hier en nu.

SCHORPIOEN

Stop intelligentie, gevoel en fantasie in je werk. Kom niet in de verleiding iets te doen wat illegaal of immoreel is. Laat je evenmin onder druk zetten. Neem geen langere lunchpauze dan afgesproken is en mijd alcohol en drugs.

BOOGSCHUTTER

Zeggen wat je op het hart hebt, is soms verstandig, maar niet altijd praktisch. Door gedachten eerst op papier te zetten kun je ze wat bijslijpen. Je kunt jezelf iets hebben wijsgemaakt; trek niet zo snel conclusies.

STEENBOK

Je kunt anderen motiveren en iets zo fantasievol naar voren brengen of opschrijven dat zij er geld mee kunnen verdienen. Houd fantasie en werkelijkheid wel gescheiden. Laat je niet ontmoedigen door iemand die hoger is opgeleid.

WATERMAN

Gebruik je gave de schoonheid en waarde van voorwerpen te onderkennen. Je kunt er geld mee verdienen en respect afdwingen. Laat je betalen voor je originele ideeën, maar laat het succes je niet naar het hoofd stijgen.

VISSEN

U komt deze dag het beste door als u de ochtend voor uzelf reserveert en doet wat er van u wordt verwacht. Vage verlangens en ongrijpbare beelden kunnen u verwarren en verdrietig of ontevreden stemmen. Dwing uzelf tot nuchterheid.

