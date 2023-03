Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW Magazine ’Toen ik nog 25 kilo zwaarder was, liep ik alleen in donkere, wijde kleding’

Door Mariëlle Wisse Kopieer naar clipboard

’Dat zelfvertrouwen zit er wel. Ik moet het er alleen nog uit zien te krijgen.’ Ⓒ Stef Nagel

Je moet maar durven: jezelf laten zien in je eigen kleding en daarna in een lingeriesetje van ons. Deze week Jolanda Peters (50). Ze is single, heeft twee kinderen (16 en 18), is backoffice medewerker en viel op eigen kracht 25 kilo af.