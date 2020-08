Annette is overgevoelig voor licht: Buiten begint mijn huid meteen te branden

Ⓒ Corné van der Stelt

Picknicken, een terrasje pakken of met een boek op het strand: wat is er nou lekkerder dan de zon op je huid voelen? Annette Karstenberg (50) zoekt – noodgedwongen – liever de schaduw op. Annette woont samen met haar vriend en is werkzaam als administratief medewerker. Ze is geboren met EPP: lichtovergevoeligheid.