Het is Wereld Kusdag! Dít is de juiste kus-etiquette

Vijf (!) zoenen

Belangrijk: houd allereerst rekening met het land waarin je je bevindt. Van Leggelo: „In Nederland, België en Zwitserland is drie kussen het meest gebruikelijk als je goede bekenden begroet. Houd dan altijd de volgorde links-rechts-links aan. Ben je in Spanje, Griekenland, Duitsland, Italië of Brazilië? Daar geven ze twee kussen en begin je rechts.

Frankrijk is een geval apart. In Parijs geven ze twee kussen, in Zuid-Frankrijk vier en op het Franse eiland Corsica zelfs vijf. Daar blijf je zoenen!”

1. Speel op safe

Ken je iemand niet zo goed? Speel dan op safe met drie kussen. „Dan zit je altijd goed. Vrienden of hechte familie kun je een of twee keer zoenen. Doe vooral wat goed voelt voor jou.”

2. Leeftijd

Hoe veel kussen je in Nederland geeft, kan verschillend zijn per generatie. „Oudere mensen geef je eerder drie kussen. Maar jongeren geven elkaar een of twee kussen, of zelfs alleen een goede hug. Weet je niet zo goed wat te doen? Drie kussen is de basis, dus daarmee kun je niet de fout ingaan.”

3. Knuffel

Vergeet je armen niet! „Een goede kus is niet compleet zonder armen. Om niet te veel afstand te creëren, is het belangrijk om ook een knuffel te geven als je iemand een kus geeft.”

4. Vol op de wang

Als je iemand kust, doe het dan goed. „Je mag echt wel goed de wang aanraken. In Nederland houden we niet zo van luchtkussen. Tenzij je rode lippenstift draagt, let dan even goed op.”

5. Botsingen

Ah, dat ongemakkelijke moment waarop je allebei dezelfde kant op gaat om elkaar op de wang te kussen en in een awkward botsing belandt. „Lach erom! Maak er een grapje van om de druk eraf te halen. Om botsingen te voorkomen, kun je het beste je hoed of bril even afzetten als je gaat kussen.”

6. Schoonfamilie

Wat als je de schoonfamilie gaat ontmoeten? „Wacht af hoe zij reageren. Heten ze je warm welkom en geven ze meteen drie kussen, in plaats van een handdruk? Reageer daarop. De gastheer zet de toon. Dat geldt overigens voor alle situaties waarin je twijfelt: wacht even twee seconden om te kijken wat de ander doet en ga daarin mee.”

7. Zakenwereld

„Collega’s geef je vrijwel altijd een hand. Je kunt na een goed gesprek bijvoorbeeld altijd nog je linkerhand er bovenop leggen voor extra intimiteit en warmte. Als je elkaar goed kent en hem of haar tegenkomt tijdens een netwerk-evenement bijvoorbeeld, dan mag je zeker kussen.”

*Dit artikel verscheen eerder op VROUW.nl. In verband met de actualiteit plaatsen we het opnieuw.