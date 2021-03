Eline (33) vanuit Aruba: ’Mensen vinden het lastig niet te mogen knuffelen’

Eline: „Ik merk relatief weinig van corona en ervaar veel vrijheid. Onlangs heb ik mijn verjaardag gevierd: heerlijk op een boot met mijn vrienden en geheel volgens de maatregelen.’’ Ⓒ Eigen beeld

In de rubriek ’Corona in…’ bespreken we de coronasituatie in het buitenland, door de ogen van een VROUW-lezeres. Vandaag Eline Veldhuizen (33). Ze emigreerde in haar eentje middenin de coronatijd naar het eiland waar ze verliefd op werd: Aruba. Hier verhuurt ze vanaf mei appartementen. Op Aruba is er relatief veel vrijheid. „Mijn leven wordt niet heel erg beïnvloed door corona.’’