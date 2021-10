Recept: appeltaartje met een twist

Ingrediënten appeltaartje

~ 100 g boter

~ 150 g patentbloem

~ 50 g suiker

~ 1 losgeklopt ei om het deeg te bestrijken

~ boter om in te vetten en bloem om te bestrooien

Voor de vulling:

~ 100 g amandelspijs

~ 50 g gesmolten boter

~ rasp van 1 citroen

~ 1 ei

~ 100 ml slagroom

~ halve el VOC-specerijen

~ 4 appels

Tip: VOC-specerijen maak je eenvoudig zelf. Doe 10 steranijsen, 2 kaneelstokjes, 10 kruidnagels, 10 stuks foelie, 1 nootmuskaat, 10 kardemompeulen, 10 jeneverbessen en 5 gedroogde laurierblaadjes in een keukenmachine en maal het fijn.

Bereidingswijze appeltaartje

Stap 1

Verwarm de oven voor op 180 °C. Maak van de boter, bloem en suiker een soepel deeg en rol dit uit tot ongeveer 0,5 cm dikte.

Stap 3

Pak vier kleine bakvormen, smeer de vormpjes in met boter en bestrooi met een beetje bloem. Verdeel het deeg gelijkmatig over de vormpjes en smeer dun in met een losgeklopt ei.

Stap 4

Bak het deeg op ongeveer 15 minuten in de oven gaar. Haal de vormpjes eruit en laat de oven aanstaan. Meng amandelspijs, gesmolten boter, citroenrasp, ei, slagroom en VOC-specerijen in de keukenmachine tot een glad beslag.

Stap 5

Schil de appels en snijd in blokjes van 1 cm en meng met het beslag. Verdeel over de bodems en bak de taartjes in de oven in ongeveer 25 minuten gaar.

Dit recept staat in een oude versie van VROUW Magazine (iedere zaterdag bij De Telegraaf).