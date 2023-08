Praat mee: Van 42 naar 24 uur kraamzorg, is dat wel genoeg?

Een kraamverzorger ondersteunt en verzorgt ouders en hun pasgeboren kind. Nieuwe ouders krijgen van hun kraamverzorger voorlichting en instructies en hulp in het huishouden. De wet bepaalt dat mensen recht hebben op minimaal 24 uur en maximaal 80 uur kraamzorg, verdeeld over tien dagen. Door een tekort aan zo’n 1500 kraamverzorgers is de hoeveelheid zorguren per gezin echter aanzienlijk gedaald. Waar het gemiddelde jarenlang op 42 uur lag, hebben kraamverzorgers inmiddels moeite om de minimale 24 uur te realiseren.

Loopt de spuigaten uit

Doordat daarnaast zeker tien procent van de 9500 kraamverzorgers in Nederland langdurig ziek is, neemt de druk op werkende kraamverzorgers toe. Dat is vooral in grotere steden het geval, waar sommige kraamverzorgers dagelijks tot wel drie gezinnen helpen. Vroeger was dat heel anders, blikte kraamverzorger Ans van Huet onlangs terug in het NRC. „Ik hielp tien dagen acht uur per dag in één gezin en ging pas weg als de afwas klaar was.” Inmiddels bezoekt ook zij meerdere gezinnen per dag.

Martine de Ridder van verloskundigenpraktijk Westerkade in Utrecht zegt tegen de NOS de situatie niet rooskleurig in te zien: „We kunnen niet zomaar een nieuw blik kraamverzorgers opentrekken. Het is een trend geworden om mensen zo snel mogelijk uit het ziekenhuis te ontslaan. Maar omdat kraamzorg zo nijpend wordt, gaat het op alle vlakken wringen.”

Als verloskundige komt De Ridder ook bij mensen thuis, om de administratie van de kraamverzorgers en de gezondheid van een pasgeboren kind te controleren. Door het personeelstekort neemt ze daarbij steeds vaker taken van kraamverzorgers over om toch de zorgkwaliteit te waarborgen.

Minder rust en slaap

„De kraamverzorger is nu puur aanwezig voor controles, wegen en meten”, vertelt De Ridder verder. „Er is minder tijd voor het monitoren van borstvoedingen of huishoudelijke taken. En dat gaat ten koste van de slaap en rust van de ouders.”

Brancheorganisatie Bo Geboortezorg erkent dit en deelt met de NOS een nieuw plan om de problemen te boven te komen. Zo moet er vanaf 2025 zorg op maat gegeven worden, waarbij er aan een eerste kind meer kraamzorg gegeven wordt dan bij een tweede kind. Bij bijzondere omstandigheden kan het aantal uren kraamzorg wel worden uitgebreid, bijvoorbeeld als er sprake is van een postnatale depressie of een verstandelijke beperking.

Digitale tak

Eerder deze maand deelde Janine Klimhuis, directeur voor organisatie Kraamzorg Lunavi, met NPO Radio 1 haar oplossing voor het personeelstekort in de kraamzorg. Zij voerde namelijk de mogelijkheid tot videobellen in. „Maar wel als de situatie het toelaat. Dus niet in de eerste dagen na geboorte, niet als het slecht gaat in een gezin en alleen als aanvullend contact.”

Deze online mogelijkheden worden ook bij andere organisaties steeds vaker ingezet, alhoewel velen sceptisch blijven. Zo liet verloskundige Sylvia von Kospoth in dezelfde uitzending weten geen voorstander te zijn van digitale zorg. „Kraamzorg en verloskundige zorg is écht mensenzorg.” Ook gelooft ze niet dat het om een tijdelijke oplossing zou gaan. „Als digitaal eenmaal wordt ingezet, ontwikkelt dit zich verder.”

