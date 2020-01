Deel 2: ’Ik heb niet eens tijd om emotioneel te worden’

Het is vrijdagochtend. Een veegwagen boent het trottoir. Iets verderop blokkeert een pakketbezorger de doorgang. De eerste bezoekers slenteren naar café Hoppe. En wij zetten onze fietsen in het rek voor een afspraak die al weken in de agenda staat. Ik heb het genoteerd als ’ego’. Om Google en Apple nog altijd op het verkeerde been te zetten.

Gewoon baby

’Ego’ klinkt sowieso wel geestig. M’n zusje vroeg al wat wij als ’werktitel’ hebben. Dat schijnt er bij te horen. Zij hadden een jaar geleden ’Sjinkie’ gehad, of we die wilden overnemen. Zelf vind ik ’ego’ wel aardig. Toch lijkt een werktitel mij overbodig dus hebben we het gewoon over ’de baby’.

In dit geval staat ’ego’ in mijn agenda voor echo. Om precies te zijn, de termijnecho. Ja, ik begin de terminologie al aardig in de vingers te krijgen. Precies 5 minuten en 21 seconden duurt het bezoek. Hersens, check. Maag, check. Blaas, check. Twee benen, twee voetjes. Twee armen, twee handjes. „Kijk, de baby zwaait naar jullie”, zegt de echoscopist. 3 van de 321 seconden horen we het hartje kloppen. Het gaat zo snel dat ik niet eens tijd heb om emotioneel te worden. En dan staan we weer op de gang. Dat was het dan. Alles is goed.

Vakantie

We zijn in dit echocentrum beland door de keus voor de verloskundige. Nooit geweten dat het zo werkte. Ik heb altijd gedacht dat het gelinkt was aan een ziekenhuis. Niet dus. Omdat we een vroege echo wilden - in verband met een vakantie in week 9 tot en met 11 van de zwangerschap - moesten we de verloskundige ook nog eens in een razend tempo kiezen. Tsja, hoe kies je die?

De huisarts had een paar tips gegeven. Hoewel ik vind dat vooral mijn vrouw er een goed gevoel bij moet hebben, bekijken we de praktijken samen. De ene praktijk heeft een gelikte site (uiteraard de ’praktijk van de sterren’ in Amsterdam-Zuid), de ander oogt saai. Maar dat zegt nog niets over de kwaliteit. Dan maar de recensies. Ze scoren allemaal nog net geen 10. Dit wordt op gevoel afgaan.

Kraamzorg

De eerste die we benaderen blijkt vol te zitten. Hoe kan dat nou? Iedereen die eind juli is uitgerekend, is toch nu een praktijk aan het benaderen? Ze kunnen toch niet maanden langer zwanger zijn? Toch krijgen we nul op het rekest. Dus op naar de volgende. In dit geval blijkt twee keer scheepsrecht. De eerste keuze is dus gemaakt, vele zullen nog volgen. Voor de eerstvolgende is haast geboden, want de tip van de huisarts galmt nog na: ’Regel. De. Kraamzorg!’.

Overigens had ik na het online gaan van mijn eerste column al gauw mijn vrouw aan de lijn: „Kan het artikel offline worden gehaald?” Niet iedereen was immers al van ons blije nieuws op de hoogte. Misschien ben ik toch een week te vroeg met deze column begonnen? Dus aan alle dierbaren die het via VROUW vernamen in plaats van rechtstreeks... Sorry!

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen? Stuur dan een berichtje.