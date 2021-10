Daghoroscoop 29 oktober - Volg je hart, Leeuw

VANDAAG JARIG

Jouw financiële planeet, Jupiter, gedraagt zich komend jaar ongewoon. Normaal is hij vrij standvastig, maar in 2022 dreigen ingrijpende veranderingen en kun je gedwongen worden om tegenover je financiën een andere houding aan te nemen. Je kunt te maken krijgen met een zogenaamde ’herstelperiode’.

RAM

Dwing jezelf niet tot krachtsinspanning of een moeilijke opdracht als je energie taant. Richt je op rustige bezigheden. Voor studenten een prima dag om aan een scriptie te werken. Praat met mensen als je je ideeën wilt toetsen.

STIER

Wees realistisch over je mogelijkheden; je hebt de neiging te veel te beloven of te proberen. Overeenstemming over een lastig probleem valt niet te verwachten, maar misschien wel volgende week. Denk niet dat alles wat je hoort waar is.

TWEELINGEN

Vriendschap kan zich tot een romance ontwikkelen. Informatie via een tijdschrift of het internet zal nuttig blijken als je je zorgen maakt over je gezondheid. Gebruik intuïtie voor zaken die je nog voor het weekend wilt regelen.

KREEFT

Onder invloed van de kosmos kun je assertiever zijn dan anders. Als je je tegen iemand hebt ingehouden zul je vandaag zin hebben je grieven te uiten en aldus de lucht te klaren. Maar overdrijf niet, communiceer liefst tactvol.

LEEUW

Je kunt aan het eind van een drukke week kalmer aan willen doen en kunt een sterke behoefte voelen je creatief te uiten. Geef er gehoor aan. Wees niet te streng voor jezelf. Volg in de liefde liever je hart dan je verstand.

MAAGD

Een goede dag om vrij te nemen als er weinig op het programma staat. Thuiswerken is een andere optie; focus in dat geval op nauwkeurige berekeningen en controle van cijfers. Zet intuïtie in als je wilt investeren.

WEEGSCHAAL

Bouw je werktempo geleidelijk af en schakel een partner in als iets per se af moet. Het is van belang niet alleen te zijn. Onderbreek regelmatig als routine je tegenstaat. Maak het vanavond gezellig en werk niet over.

SCHORPIOEN

De kosmos vestigt de nadruk op reizen en communicatie. Je kunt de komende maand vaak onderweg zijn. Wacht tot half november als je een examen moet doen en niet echt zeker van jezelf bent. Raak niet betrokken bij ruzie.

BOOGSCHUTTER

Schrijven, onderwijs of het geven van lezingen kan een nieuwe bron van inkomsten worden. Gebruik je onderhandelings- en verkooptalent. Je voelt mensen aan en kunt je fantasievol uitdrukken. Ga vanavond stappen.

STEENBOK

Wat anderen van je denken laat je vaak koud en dat geeft je de vrijheid te handelen uit eigenbelang. Dat kan echter ook tot egoïsme leiden. Uiteenlopende meningen kunnen belangrijk bijdragen tot je eigen denkstramien.

WATERMAN

Je communiceert goed, maak dus je opwachting waar je gewenst of gevraagd wordt. Trek je daarna terug. Zet zaken voor jezelf op een rij, verricht wat onderzoek en beslis wat je volgende stappen moeten zijn naar de toekomst.

VISSEN

Je zult tot overeenstemming moeten zien te komen met je geliefde of zakelijk partner, die het niet eens is met je plannen. Vertrouw op een voorgevoel. Meestal weet je risico’s te omzeilen en weet je wanneer je een kans hebt.

