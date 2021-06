Daghoroscoop 24 juni - Haastige spoed is zelden goed, Boogschutter!

VANDAAG JARIG

In grote lijnen blijft je gezondheid oké, al kan Pluto af en toe een kink in de kabel leggen. Maar de meeste planeten laten je met rust. Je zult de energie hebben om te bereiken wat je wilt, al kunnen er momenten zijn dat je wat minder goed in je vel zit. Werk aan je persoonlijke ontwikkeling.

RAM

Als je bewust aan je carrière werkt, zul je de kosmische invloed van vandaag eerder behulpzaam dan hinderlijk vinden. Geef pessimisme geen kans en pieker evenmin over onbelangrijke kwesties. Gun het thuisfront zorgenloosheid.

STIER

Ergernis en obstakels zijn een signaal dat je kalm aan moet doen en extra voorzichtig moet zijn. Zet de rem op impulsiviteit. Door overredingskracht in te zetten kun je slagen, niet door dwingend eisen te stellen en je van cynisme te bedienen.

TWEELINGEN

Een situatie kan emotioneler worden, maar je weet wat te doen en zeggen. Je intuïtie stelt je in staat anderen op hun gemak te stellen. Waar het hun keuzes betreft kunnen studenten het gevoel hebben op een driesprong te staan.

KREEFT

Gun je partner vandaag de centrale plaats. Zorg dat de belangrijkste mens in je leven zich geapprecieerd voelt. Laat ook andere mensen om wie je geeft weten wat zij voor je betekenen. Woorden zeggen meer dan geschenken.

LEEEUW

De dag kan irritant beginnen met een brommerige sfeer tot gevolg. Harde opmerkingen die anderen onder de gordel treffen, zullen je niet geliefder maken. Dam je sarcasme en bijtende humor in, want niemand zit daarop te wachten.

MAAGD

De beste manier om met spanning om te gaan is fitnessoefeningen te doen of andere fysieke activiteiten. Het juiste momentum opbouwen voor een doel dat je nastreeft, kan tijdelijk worden vertraagd door een gebrek aan fondsen.

WEEGSCHAAL

Vier het niet bot op iemand die je na staat als je gespannen bent. Stel jezelf de vraag wie de schuldige is voor je reageert op kleine irritaties. Het is te makkelijk om je af te zetten tegen geliefden, omdat zij niet kunnen reageren.

SCHORPIOEN

Doe liever mee aan gezamenlijke activiteiten dan in je eentje aan de slag te gaan. Laat je niet verleiden tot extravagant gedrag. Een apparaat kan kapotgaan en je dwingen te stoppen met datgene waarmee je bezig bent.

BOOGSCHUTTER

Haastige spoed is zelden goed, zeker in jouw geval. Je kunt immers impulsief zijn en ook nog koppig. Laat je gedrag niet dicteren door onrealistische verwachtingen. In zaken moet je onthouden dat de klant altijd gelijk heeft.

STEENBOK

Met een positieve instelling houd je sombere gedachten op afstand. De kosmos heeft tegenstrijdige invloeden in petto. Stel werk dat veel aandacht voor details vereist uit, je zult door gebrek aan concentratie fouten maken.

WATERMAN

Onbewuste neigingen kunnen strijden met bewust begrip. Laat je door vrees of twijfel niet isoleren van anderen. Omstandigheden voor mentale arbeid zijn ongunstig. Geef niet toe aan sombere gedachten; ga naar de sportschool.

VISSEN

Houd rekening met uitdagingen, verwarring en veel creatieve productie als dat tot je werksfeer behoort. Iemand kan het oneens met je zijn over een gezamenlijke kwestie en je zult moeten bedenken hoe je dit moet oplossen.

