Met z’n allen dikker door de crisis: 1 op de 3 kwam ruim 2 kilo aan

En daar zitten we dan met z’n allen op de bank. De sportscholen zijn dicht, yogaclubjes en atletiekverenigingen gesloten en de koelkast is binnen handbereik. Het leven in tijden van corona is al treurig genoeg, dus waarom zou je jezelf niet troosten met een extra reep chocolade of een flinke punt brie? Ondertussen vliegen de kilo’s eraan. Maar liefst 61% van onze lezeressen ziet wekelijks de weegschaalwijzer de verkeerde kant opschuiven.