De vechtscheiding deel 164: ’Ik trek haar armen boven haar hoofd en knip ze vast in de handboeien’

Zodra Anouk is vertrokken, rolt Sara zich in een laken en sluit de deur. „Maak je mij ook nog even los?” vraag ik vriendelijk. Sara trekt minachtend haar wenkbrauwen op en zegt: „Nee, hoerenloper.” Dan verdwijnt ze naar de badkamer voor een lange douche.

Verdomme, daar lig ik dan: vastgebonden aan een luxe hotelbed. Dit komt me bekend voor. Zo’n drie jaar geleden lag ik er ook zo bij. Toen was het Anouk die mij had vastgebonden aan het hotelbed. Terwijl we midden in het liefdesspel zaten, stuurde Sara een berichtje waaruit bleek dat Sara mijn minnares was. Anouk ontplofte en liet me woedend achter in de hotelkamer. Vanaf dat moment brak de hel los: ik heb in haar kruidentuin geplast; zij verknipte mijn jeugdfoto’s. Het enige aandenken aan mijn vader! Ik verhuisde naar het tuinhuisje, waar Anouk stiekem een camera had geplaatst en filmpjes van mij maakte. Ik heb geen hard bewijs, maar ik weet ook zeker dat zij ervoor heeft gezorgd dat mijn Porsche onder de vuilniswagen kwam. Mijn schatje. Op mijn beurt heb ik nog geprobeerd om Anouk een afstandsverklaring van het huis te laten tekenen en ik heb een poging gedaan haar bloedmooie advocaat te versieren.

En toch groeiden we uiteindelijk weer naar elkaar toe. We hebben in Brussel samengewerkt zoals alleen wij kunnen samenwerken. We hebben samen een prachtige zomer op Ibiza gehad en we hebben samen de problemen van de kinderen overwonnen. Eigenlijk dacht ik dat het niet meer stuk kon. En toch lig ik hier; op een hotelkamer omdat mijn vrouw me niet meer vertrouwde. Uit haar laatste woorden in de deur van de hotelkamer bleek dat ze ook op de hoogte is van de waarheid van mijn bordeelbezoek. Tel daarbij de ongelukkige timing van haar bezoek aan mijn hotelkamer op en je kunt maar 1 conclusie trekken: mijn huwelijk is weer over en ik lig nog steeds in de handboeien.

Maar als mijn huwelijk dan toch voorbij is, kan ik net zo goed nog even genieten van Sara’s aanwezigheid. „Ik heb dorst”, zeg ik als ze weer de kamer in komt. „Jouw probleem.” „Ah toe, kom even hier.” Loom komt Sara naar me toe. Haar grote borsten deinen mee. Ze zien er fris en verleidelijk uit. Als Sara zich over me heen buigt om de handboeien lost te maken hap ik naar haar tepel. Ik zuig ze hard. Dan bijt ik er zachtjes op. Ze slaakt een kreetje. Ik laat de tepel los en gebied haar mij los te maken. Zwijgend doet ze wat er gezegd wordt. Eenmaal los werp ik haar op het bed. Ik trek haar armen boven haar hoofd en knip ze vast in de handboeien. Daarna bind ik haar bh voor haar ogen. Nu ligt ze er heerlijk wulps en toch vol overgave bij. Heel langzaam streel ik haar witte huid. Dan duw ik haar benen uit elkaar en voel of ik welkom ben. Dat ben ik.

Ik ga alleen naar huis als ik zeker weet dat Anouk er niet is, want ik heb geen zin in de confrontatie. Zodra we elkaar weer zien moeten we besluiten hoe we nu verder gaan. En dat besluit wil ik nog niet nemen. Ik denk dat Anouk er ook zo over denkt, want ze laat niets van zich horen.

Tijdens een van haar vaste yoga uurtjes ga ik langs huis om schone kleren op te halen. De kinderen zijn ook allebei niet thuis. Jammer. Ik leeg de brievenbus en loop naar het bureautje waar Anouk mijn post neerlegt. Nog steeds. Zo doet ze dat al jaren. Ik pak de stapel op en zonder verder goed te kijken rits ik de enveloppen open. Belasting, rekening, maar nog het meest: reclame. Dat had Anouk net zo goed meteen kunnen weggooien. Gedachteloos scheur ik de laatste envelop open: Oeps: de uitkomst van het DNA onderzoek. Deze envelop is niet voor mij, maar voor mijn zoon. Dat had ik even niet gezien. Sorry. Nu de envelop open is, kan ik mijn nieuwsgierigheid niet bedwingen en bekijk de uitslag: ’….Familiebanden aangetoond…… K van Wijk de vader; B van Wijk de oom’. Huh? Dat klopt niet.

Waarschijnlijk zijn onze haren verwisseld. Ik besluit het instituut even te bellen. Deze vergissing kan ik beter meteen ophelderen voordat er misverstanden ontstaan. De aardige telefonist begrijpt mijn zorg en verbindt mij door naar de onderzoekster. Die hoort mijn verhaal aan, schraapt dan haar keel en zegt: „Zoals u zult begrijpen, meneer van Wijk, krijgen wij vaker dit soort vragen. Gezien de gevoeligheid van de materie hebben wij echter een protocol opgesteld waarbij de kans op fouten nihil is. U mag van mij best hertesten, maar ik durf u met 100% zekerheid te zeggen dat de uitkomst die u nu voor zich heeft, ook de uitkomst zal zijn van een hertest.”

