Had Amalia haar verjaardagsfeest met vier gasten moeten vieren?

Het feest zou oorspronkelijk plaatsvinden in het paleis Huis ten Bosch. Door de strengere regels omtrent corona is het verjaardagsfeest naar het park achter het paleis verplaatst. Met corona is rekening gehouden volgens de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD): alle gasten hebben een test moeten doen van tevoren. Daarnaast was iedereen gevaccineerd en werd er afstand gehouden. Ook dat valt te lezen in De Telegraaf. Overigens is maximaal vier mensen over de vloer hebben een advies, geen verplichting.

De Rijksvoorlichtingsdienst benadrukt dat de verjaardag voor Amalia een belangrijk moment in haar leven is. In zijn column zegt Telegraafjournalist Wouter de Winther: „Niemand zal de 18-jarige Amalia een leuke verjaardag misgunnen, maar die gunfactor geldt net zo voor iedereen die geen prinses is.”

Voorbeeldfunctie

De mensen in het koningshuis hebben een voorbeeldfunctie. Als de prinses en haar familie de regels overtreden, is het geen verrassing wanneer het volk hetzelfde zou doen. Dit is bovendien niet de eerste keer dat de familie een onhandige stap zet tijdens de pandemie. Eerder stapten de Oranjes het vliegtuig in naar Griekenland, ondanks het advies van het kabinet om zoveel mogelijk thuis te blijven.

Bronnen zeiden tegen De Telegraaf dat het verjaardagsfeest van Amalia zo’n honderd gasten telde, terwijl de Rijksvoorlichtingsdienst beweert dat er 21 uitnodigingen zijn verstuurd. Toch is de RVD van mening dat het feest misschien geen fantastisch idee was. „De koning heeft de minister-president laten weten dat het bij nader inzien niet goed was om dit zo te organiseren in het eigen park.”

Reacties

De meningen op Twitter zijn verdeeld over Amalia’s feestje. Ingrid vindt dat we als volk niet zo heftig moeten uitvallen tegenover de prinses.

Twitteraar Jacqueline is van mening dat de koninklijke familie niet geeft om het volk.

Tot slot zegt Lianne dat ze het vooral vervelend vindt hoe Mark Rutte ermee omgaat.

Praat mee

