Daghoroscoop 29 april

VANDAAG JARIG

Hoewel u zich af en toe wat ongemakkelijk zult voelen is dat niet de trend voor dit jaar. Zodra het ongemak wegebt voelt u zich weer goed en energiek. Besteed wel wat extra aandacht aan uw nek en keel; in de nek kan zich spanning ophopen die met een goede massage verholpen kan worden.

RAM

Blijf thuis als u in de lappenmand zit, misschien hebt u te hard gewerkt of hebt u uzelf te veel onder druk gezet. Ook kan een slordige manier van leven uw gezondheid hebben ondergraven. Praat met uw partner over de gevoelens die u onderdrukt.

STIER

U kunt in moeilijkheden komen als u zich het lot aantrekt van iemand die uw hulp of aandacht niet verdient. Wees voorzichtig in uw woordkeus. Zorg ervoor duidelijk te zijn als u instructies geeft. Controleer dubbel wat van belang is.

TWEELINGEN

Vraag u af waardoor u uit balans bent geraakt. De oplossing van een vervelende kwestie kan eenvoudig zijn als u deze los ziet van bijkomstigheden. Wees niet chagrijnig; betaal schulden en wacht op betere tijden.

KREEFT

Het kan onduidelijk zijn wat de toekomst brengt, maar maak u niet ongerust. Door onzekerheid kunt u zich minder fit voelen dan anders. Volhard in datgene waarmee u bezig bent, heb vertrouwen en laat zien dat u een doorzetter bent.

LEEUW

Er kan u iets dwarszitten en kunt daarover koppig zijn. U weet dat u kwetsbaar bent als u uw ware gevoelens toont. Uw zelfverdedigende houding kan te herleiden zijn tot iets in uw jeugd. Doe er iets aan, u bent toch geen kind meer?

MAAGD

Hoewel dit een goed moment is om met een project te beginnen moet u zich niet laten paaien aan fondsenwerving te doen. Uw doorgaans goede intuïtie kan nu wat troebel zijn. Weet dat u omringd wordt door vrienden en bewonderaars.

WEEGSCHAAL

Een ideale dag om een project te starten; u kunt winst maken met iets wat u alleen doet. Uw ideeën en houding zullen in de smaak vallen bij meerderen. Gedraag u goed; ook als de schijnwerpers niet op u gericht zijn.

SCHORPIOEN

U krijgt een kans om te groeien, uit te breiden of te veranderen en wat het ook is zal veel impact op u hebben. De aandacht van machthebbers kan het begin of het eind van iets betekenen. Breng uw ideeën goed aan de man.

BOOGSCHUTTER

Luister, vooral in financieel opzicht, naar uw intuïtie en maak een praktisch gebruik van uw vooruitziendheid. U voorkomt verlies als u op details let. Analyseer uw eigen reactie in een benarde situatie; teken nu geen contract.

STEENBOK

Het kan er op lijken dat de buitenwereld u afschermt van een partner; laat u niet te veel in beslag nemen door de noden van anderen. Doe zo vroeg mogelijk wat nodig is zodat u daarna de handen vrij hebt. Focus op het heden.

WATERMAN

De relatie met collega’s kan enigszins gespannen zijn. Vooral met buitenlanders zullen gemakkelijk misverstanden ontstaan. Als u koppig vasthoudt aan hetgeen u wilt zullen de problemen nog toenemen. Luister ook eens.

VISSEN

Wees niet bang om uw eigen gang te gaan; uw intuïtie zal u de goede kant op sturen. Denk niet aan het geld dat u ermee kunt verdienen; wat met liefde wordt gedaan wordt meestal beloond. Streef naar een schuldenvrij bestaan.