Merk jij iets van de druk op huisartsen?

Huisartsen willen aandacht voor de te hoge werkdruk, het te weinig tijd hebben voor patiënten en het tekort aan huisartsen. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) zegt dat het huisartsentekort vooral zichtbaar is in Zeeland, Twente en Noord-Nederland. Komende jaren verwacht de LHV dat dit tekort zal toenemen, zegt een woordvoerder tegen De Telegraaf. „Over een jaar of zes zal het tekort veel meer door heel Nederland te zien zijn en uiteindelijk overal, behalve in Amsterdam.”

Werkdruk

Door een tekort aan huisartsen stijgt de werkdruk voor huisartsen die overblijven. De oorzaak van het tekort is dat er meer huisartsen stoppen dan erbij komen. „Er studeren best wel wat artsen af. Maar we werken anders tegenwoordig, veel meer parttime. Voor één huisarts die stopt, heb je twee nieuwe nodig.”

Wachtlijsten

Door het tekort aan huisartsen kan niet iedereen terecht bij een huisarts. Er vormen zich lange wachtlijsten of mensen moeten naar een huisarts in een ander dorp of andere stad en in het ergste geval een andere provincie. „Er zijn patiënten die geen vaste huisarts hebben, omdat de huisarts ’vol’ zit”, zegt Mirjam van ’t Veld van de LHV tegen De Telegraaf.

Tegen De Telegraaf vertelt David Versteegen dat hij na zijn verhuizing naar Schagen niet direct terecht kon bij een andere huisarts. Hij wilde zich inschrijven, maar dat lukte niet. Versteegen kreeg te horen ’alle huisartsen in Schagen zitten vol’. Uiteindelijk kon Versteegen terecht in een dorpje verderop.

Staking

Op maandag 27 juni startte LHV een actieweek om aandacht te vragen voor de werkdruk en het tekort aan huisartsen. Op vrijdag 1 juli sluiten ze deze actieweek af met een samenkomst op het Malieveld in Den Haag. Daar maken ze hun standpunt duidelijk, omdat de overheid meerjarenplannen voor de zorg maakt aanstaande zomer. De verwachting van het LHV is dat ze minister Kuipers op het podium mogen ontvangen en andere politici.

Reacties

Carla merkt niets van het tekort aan huisartsen.

Volgens Simone is er een duidelijke oplossing voor dit tekort.

Karen haar huisarts is onbereikbaar en heeft een volle agenda.

Praat mee

Merk jij iets van het tekort aan huisartsen? Of heb jij daar nog geen last van? Praat mee op onze Facebook-pagina!

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.