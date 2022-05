Vera (79): ’Met een beetje geluk tik ik de 100 jaar aan’

Voelt u zich zo jong/oud als dat u bent?

„Welnee, zo zie ik er ook helemaal niet uit. Het is een gegeven dat ik inmiddels bijna de tachtig jaar aantik en ik zal het ermee moeten doen. Gelukkig zullen de meesten mij geen 79 jaar geven. Ik heb een fijne jeugd gehad, een goed huwelijk en ben nu gelukkig in mijn tweede relatie. Stress en verdriet zorgen ervoor dat er jaren van je leven worden afgesnoept. Ik heb het geluk dat ik daar in mijn leven weinig mee te maken heb gehad.”

Heeft u een beautygeheim?

„Het is geen geheim, maar ik ga al heel mijn leven naar de schoonheidsspecialist. Ik heb geen fillers of dat soort gekkigheid, maar ik laat de boel wel onderhouden. Na mijn bevallingen heb ik bijvoorbeeld een liposuctie gehad. Verder zorg ik ervoor dat ik gezond eet. Door de weeks eet ik minimaal 250 gram groenten per dag, maar dat betekent niet dat ik niet houd van genieten. Ik ga ieder weekend uit eten en gisteren heb ik tijdens de lunch ook genoten van een flinke punt appeltaart met slagroom.”

Wat vindt u het mooiste aan uzelf?

„Mijn lange benen. Ik ben 1.74 meter en vind dat een prachtige lengte. Toch zullen de meeste mensen denken dat ik langer ben, omdat ik bijna nooit zonder hakken de deur uitga.”

Waarmee bent u minder blij?

„Ik vind mezelf goed zoals ik ben. Inmiddels ben ik al tien jaar gelukkig met mijn huidige partner, maar toen mijn huwelijk eindigde ben ik een tijdje single geweest. Mijn zelfvertrouwen is in die periode aardig opgekrikt. Alle complimentjes die ik toen heb ontvangen heb ik in mijn rugzakje gestopt en daar heb ik nog steeds profijt van. Natuurlijk word ik steeds ouder, maar ik zorg er wel voor dat ik mezelf goed verzorg. Ook ga ik met de trends mee; ik heb een iPhone, iWatch en ga nog steeds op reis.”

Waarmee complimenteren mensen u?

Sinds anderhalf jaar heb ik een nieuwe schoonheidsspecialiste. Na mijn eerst afspraak heeft ze mij in het systeem gezet, maar ze wist enkel mijn voornaam: Vera. Voor haar collega’s had ze daarom een korte beschrijving toegevoegd: ’Grande dame en diva’. Ik woon in een klein gemoedelijk dorp, maar kom eigenlijk uit de grote stad. Blijkbaar ben ik dit altijd blijven uitstralen. Ik vat het maar op als een compliment!”

Ben u waar u had willen zijn?

„Zeker, ik geniet nog volop van het leven. Ik kom uit een familie met goede genen, dus met een beetje geluk kan ik de honderd jaar aantikken. Deze leeftijd wil ik echter alleen behalen als ik dezelfde kwaliteit van leven blijf houden. Als ik 99 ben verwacht ik niet dat ik nog steeds op hoge hakken kan paraderen, maar ik hoef ook geen steunkousen en ondersteunende schoenen. Nee, ik wil op een respectabele manier oud worden.”

Wat houdt u jong?

„Mijn gezonde leefstijl. Vroeger ben ik voedingsdeskundige geweest en dit heb ik ook in mijn privéleven doorgevoerd. Ik eet vijf dagen in de week supergezond. Ik ben nooit aan de lijn, maar houd mijn gewicht strak in de gaten. Iedere ochtend sta ik op de weegschaal. Deze combinatie heeft er denk ik voor gezorgd dat ik nog steeds geen enkele vorm van medicatie nodig heb. Toevallig ben ik laatst weer voor een APK-keuring bij de huisarts geweest en alles zag er wederom goed uit. Daar ben ik best trots op.”

Heeft u een levensles?

„Wees gelukkig met jezelf. Probeer te genieten van het leven en maak je niet te druk om de randzaken.”

