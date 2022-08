Daphne Deckers: ’Voor je het weet ben je een ouwe moppersmurf...’

Als kind was ik bijzonder geïntrigeerd door de magische wereld van Duizend-en-een-nacht, en dan vooral de Eftelingvariant. Je had het Sprookjesbos met de brave Roodkapje, die zo bleu aan die deur stond te kloppen dat je wilde roepen: ‘Meid, er hangt een wolf uit het raam!’, het knusse Anton Pieck-kasteel van Doornroosje en het Kabouterdorp. Ik ben altijd gevoelig geweest voor verhalen, sprookjes en spannende vertellingen, en al die dingen kon je volop in het attractiepark vinden.

Ik moet een beetje uitkijken met het sentiment dat vroeger alles beter was (vóór je het weet ben je een ouwe moppersmurf), maar het is niet onwaar als ik zeg dat in mijn jeugdjaren een bezoekje aan de Efteling extra sprookjesachtig was omdat je nog niet was doodgegooid met 24/7 entertainment op Netflix, Disney+, YouTube en TikTok.

Alle verhalen die ik uit de voorleesboeken kende, kwamen opeens tot leven: je kon er écht doorheen lopen! Tegenwoordig lopen kleuters al met een VR-bril over de bodem van de oceaan.

Oriëntaalse sfeer

Enfin, wat ik wilde zeggen: alles in het attractiepark vond ik mooi, tot de zingende paddenstoelen aan toe. Maar nergens werd ik zo bevangen door magie als in het Arabische deel. Hoewel de draden van de fakir boven mijn hoofd hingen, geloofde ik écht dat hij voorbij zweefde op een vliegend tapijt. Ik kon geen genoeg krijgen van de oriëntaalse sfeer: de lampjes, de kussentjes, het paleis van de sultan met de ronde koepels.

De Fata Morgana vond ik helemáál een hit: de bootrit in het donker door een feeëriek verlichte wereld vol Ali Baba’s, harems en kleurrijke soukhs. Inmiddels begrijp ik dat het allemaal een behoorlijk eendimensionale voorstelling van ‘de’ Arabische wereld was. En de grap is dat dezelfde bootrit met een paar marginale aanpassingen in Disneyland opeens de ‘Pirates of the Caribbean’ moet voorstellen.

1001 Nacht

Ondanks dit alles vind ik de oriëntaalse stijl (al is het wellicht de Europese interpretatie ervan) nog steeds ongelooflijk fraai. Ik ben ook helemaal verliefd op La Mamounia in Marrakesh – een hotel zo mooi als een filmset. Het uitgangspunt van de verhalen van Duizend-en-een-nacht is eerlijk gezegd iets minder mooi: de vrouw van de sultan ging vreemd, en uit wraak trouwde hij voortaan iedere dag met een nieuwe maagd waarmee hij seks had, om haar de volgende dag te vermoorden.

Eén van die maagden, de Perzische Sheherazade, probeerde hem van het moorden af te houden door na de seks een spannend, verdrietig of grappig verhaal te vertellen waarvan de sultan graag het einde wilde weten. Na duizend-en-een verhalen besloot hij haar niet meer te vermoorden, maar echt met haar te gaan samenleven als man en vrouw. Dan denk ik: toen pas? Je bent bijna drie jaar én een paar kinderen verder, vriend. Geen wonder dat daar nooit een attractie van is gemaakt. Traumatisch boottochtje was dat geworden.

