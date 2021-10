Weekhoroscoop 40 - Grote kans dat de romantiek weer opbloeit, Kreeft

Ram

Liefde: Je geliefde staat voor een lastige keuze die hem of haar flink bezig houdt. Misschien kun je helpen de voor- en nadelen op een rijtje zetten?

Financiën: De financiën zien er goed uit, door meer te leren kun je ook meer verdienen. Wellicht kun je zelf ook ergens (bij) les in geven?

Werk: Hoe meer zelfvertrouwen je hebt, hoe beter je presteert. Je vindt het fijn om te laten zien wat je kunt en hier krijg je deze week ook alle kansen voor.

Persoonlijk: Je moet wat meer je best doen om fit te blijven. Zowel het sporten als het gezonder eten schiet er deze week gemakkelijk bij in.

Stier

Liefde: Je hebt een beetje het gevoel dat jij de enige bent die zich inzet voor de relatie. Voorkom dat je je alleen focust op zijn of haar minpunten. Als de pluspunten nog steeds in de meerderheid zijn heb je weinig reden tot klagen.

Financiën: Word je voldoende betaald voor het werk wat je doet? Dit is een goed moment om even te bekijken of je inzet en ervaring worden gewaardeerd en of er misschien een leuke loonsverhoging voor je in zit.

Werk: Het is lekker druk op de zaak. Niet alleen jij, ook je collega’s hebben hier last van. Er wordt regelmatig met werk heen en weer geschoven met als gevolg dat je zomaar ook andermans klussen op je bord krijgt.

Persoonlijk: Blijf jezelf bewust van wat je energie geeft en wat vooral energie kost. Probeer je indien mogelijk van het laatste te ontdoen.

Tweelingen

Liefde: Niet alleen de romantiek ook jullie seksleven gaat met sprongen vooruit. Is de liefde nog pril, dan worden er nu serieuze plannen gemaakt voor de naaste toekomst.

Financiën: Veel cash geld in huis bewaren is nooit een goed idee en deze week al helemaal niet. Sowieso dien je nu goed op te letten wie het op je financiën hebben voorzien. Gladde praters kletsen je met gemak een boel euro’s uit je zak.

Werk: Het werk loopt iets terug maar gelukkig merk je hier qua salaris niets van. De kans is groot dat je wat vaker pauze kunt houden of zelfs iets eerder naar huis mag.

Persoonlijk: Positieve gedachten trekken positieve energie aan. Goede hoop leidt doorgaans tot goede resultaten.

Kreeft

Liefde: Zelfs als jullie een lastige tijd achter de rug hebben is de kans groot dat deze week de romantiek weer opbloeit en de waardering voor elkaar toeneemt. Soms kunnen jullie niet met, maar ook niet zonder elkaar. Vooral dat laatste.

Financiën: Je financiën gaan er blijvend op vooruit. Dit komt goed uit, gezien de extra kosten die je in het vooruitzicht hebt vroeg je je al af hoe je dit zou moeten klaarspelen. Dit komt dus helemaal in orde.

Werk: Onder je collega’s - en misschien ook wel bij anderen - speelt jaloezie de kop op wanneer je een welgemeend compliment ontvangt van je leidinggevende of een fantastische opdracht krijgt toegeschoven. Dit is vooral hun probleem, niet het jouwe.

Persoonlijk: Even bloedprikken om bepaalde dingen uit te sluiten? Gewoon even doen. Zekerheid geeft rust en rust geeft een goed gevoel wat je gezondheid weer ten goede komt.

Leeuw

Liefde: Er is momenteel sprake van een nijpend gebrek aan communicatie. Als jullie echt naar elkaar zouden luisteren en allebei bereid zouden zijn te werken aan jullie eigen tekortkomingen zou het er heel anders aan toe gaan.

Financiën: Iemand in je omgeving zit nogal krap bij kas en hoopt dat jij hem of haar uit de brand kunt helpen. Als dit goed voelt voor jou, prima, maar blijf alert op profiteurs.

Werk: Eerlijk duurt het langst. Ook als je het ergens niet mee eens bent of zelf een steekje hebt laten vallen. Juist je geloofwaardigheid werkt nu in je voordeel.

Persoonlijk: Je bent je ervan bewust dat je een vergissing hebt gemaakt en dat je zelfs wat koppig bent geweest in je zienswijzen. Het is nooit te laat om ergens van te leren of iets recht te zetten.

Maagd

Liefde: Je hebt de neiging om bepaalde dingen waar je geliefde mee zit weg te wuiven waardoor je partner zich niet gehoord of serieus genomen voelt. Dit kan niet de bedoeling zijn, toch?

Financiën: Een onverwachte verandering brengt financiële voorspoed met zich mee. Blijf desondanks genieten van de kleine dingen en alles wat gratis is zoals liefde vriendschap, familie, een goede nachtrust, de natuur en andere dingen waar je blij van wordt.

Werk: Hoewel je al een aardig goede reputatie hebt opgebouwd in jouw vakgebied ben je ondanks je ervaring nog steeds niet uitgeleerd. Geeft niets, als je doet wat je leuk vindt word je er vanzelf steeds beter in.

Persoonlijk: Leg de lat niet te hoog. Je zet hiermee jezelf onnodig onder druk. Van altijd maar iets ’moeten’ wordt niemand blij.

Weegschaal

Liefde: De kans bestaat dat jij of je geliefde binnenkort even van huis zal zijn in verband met werk of vakantie. Gelukkig kunnen jullie appen en (video)bellen. Natuurlijk is het een feestje om elkaar daarna weer live te zien en te spreken.

Financiën: Vertragingen met het oog op uitbetalingen, leveringen of andere financiële afspraken zijn te verwachten. Blijf er bovenop zitten en zorg ervoor dat men je niet ’vergeet’.

Werk: Als je al een baan hebt, krijg je steeds meer waardering voor alles wat je doet en weet. Ben je nog op zoek naar werk, dan doet zich binnenkort een mooie kans voor. Blijf vooral solliciteren en positief denken.

Persoonlijk: Geblesseerd of grieperig? Hoe beter je naar je lichaam luistert, hoe sneller je herstelt.

Schorpioen

Liefde: Hoewel je je verantwoordelijk voelt voor je geliefde en jezelf beschermend naar hem of haar opstelt heb je ook behoefte om wat vaker op jezelf te zijn. Me-time is nu even heel belangrijk voor je.

Financiën: Als je van plan was om ergens in te investeren dien je rekening te houden met verlies. Vooral wat betreft het genereren van een passief inkomen is het verstandig om je hier nog iets meer in te verdiepen.

Werk: Routine maakt je minder alert en zorgt ervoor dat je sneller steekjes laat vallen. Verder is de kans aanwezig dat je een stagiair krijgt toegewezen die je dient te begeleiden.

Persoonlijk: Mensen met een negatieve (levens)houding kosten je bakken energie. Waar je mee omgaat word je mee besmet dus als het even kan houd je je hier verre van.

Boogschutter

Liefde: Zomaar uit het niets voel je je aangetrokken tot iemand anders. Juist nu het thuis toch al niet helemaal vlekkeloos verloopt is de verleiding om contact te zoeken groot. Natuurlijk kun je je aandacht beter op je partner richten.

Financiën: Natuurlijk gun je jouw dierbaren de wereld maar als het niet haalbaar is houdt het toch echt op. Er is wel een extraatje te verwachten maar meer in de vorm van een korting of een cadeautje.

Werk: Je besteedt veel tijd aan je carrière waardoor je ook steeds meer opvalt. Een promotie, een nieuwe opdracht of een andere beloning zal dan ook niet lang uitblijven.

Persoonlijk: Fysiek zit je wat minder prettig in je vel. Probeer voor jezelf te achterhalen of er een verband is met stress, nare ervaringen uit het verleden of opgekropte emoties. Kun je er met iemand over praten?

Steenbok

Liefde: Er is veel gaande op liefdesgebied. Het gaat op en neer. Is een goed gesprek mogelijk, dan is nu het moment om samen eens goed om de tafel te gaan zitten en jullie wensen en grieven te bespreken. Vergeet vooral ook niet de leuke dingen te benoemen.

Financiën: De financiën hebben nog heel even extra aandacht nodig. De derde week van oktober zal het beter gaan en kun je je weer iets meer permitteren.

Werk: Dit is een goed moment om al dan niet naast je werk iets voor jezelf te beginnen. Als het iets is waar je blij van wordt en energie van krijgt is het zeker het overwegen waard.

Persoonlijk: Breng meer structuur aan in je slaap- en eetpatroon. Vermoeidheid is een teken dat je lichaam behoefte heeft aan een andere – betere – behandeling.

Waterman

Liefde: De onzekere gevoelens die je soms hebt, maken dat je je minder prettig voelt binnen de relatie. Of is het misschien juist de relatie die ervoor zorgt dat je je onzeker voelt? Als de basis goed is dit een goede week voor een fijn gesprek en een flinke knuffelsessie.

Financiën: Met het oog op je financiën ben je momenteel wat gemakzuchtig. Wat is je plan Waterman? Wat wil je graag bereiken en hoe zie je jezelf over vijf jaar?

Werk: Je creativiteit komt momenteel niet goed tot uiting in het werk dat je doet. Als je dit oké vindt, helemaal prima natuurlijk. Ben je toe aan een nieuwe uitdaging of meer afwisseling, maak dit dan bespreekbaar. Misschien is er meer mogelijk dan je denkt.

Persoonlijk: Je laat je graag inspireren door anderen en komt hierdoor op leuke, nieuwe ideeën. Vooral smoothies en gezonde recepten hebben nu je belangstelling.

Vissen

Liefde: De aantrekkingskracht tussen jou en je geliefde is zeer groot en leidt tot één van de meest fijne vrijpartijen van de laatste tijd.

Financiën: Dit is geen goede week om op je gevoel af te gaan, ondoordacht een risico te nemen of zomaar een gok te wagen. Maak duidelijke berekeningen en schema’s zodat je exact weet waar je aan toe bent.

Werk: Laat gedoe op of via je werk niet je humeur verpesten. Zeurdeuren en betweters houd je altijd. Bedenk je dat zij hier zelf meer last van hebben dan jij.

Persoonlijk: Blijf rustig ademhalen. Stress zorgt ervoor dat je ademhaling oppervlakkig wordt waardoor je eerder vermoeid raakt. Het nemen van een fijn bad of zwemmen in verwarmd water kan je helpen ontspannen.