Ben je als ouder verantwoordelijk voor het wapenbezit van je kind?

Ouders

De jongeren die in de nacht op de straat zijn te vinden, zijn veelal jongens vanaf dertien jaar. Kinderen nog. Sommigen van hen dragen messen bij zich en zijn, al dan niet onder groepsdruk, onder invloed van alcohol. Welke rol vervullen de ouders van deze kinderen? Waarom ligt een dertienjarige om drie uur ’s nachts niet in bed? Weten ouders wel wat hun kind uitvoert op straat, op zijn telefoon en wat hij allemaal meedraagt in zijn rugtas of jaszak?

Messenverbod

Op dit moment worden jongeren nauwelijks gestraft voor wapenbezit: ze komen er vaak met een Halt-straf vanaf. Een algeheel messenverbod komt er waarschijnlijk niet, want dan zou het bezit van een aardappelschilmesje ook aan banden gelegd moeten worden. Wel wordt gesproken over de mogelijkheid ouders op te laten draaien voor de kosten. Dat wil zeggen: het betalen van hoge boetes, maar ook het bekostigen van verplichte hulp bij opvoeding. Ouders worden hiermee verantwoordelijk gesteld voor de acties van hun kinderen.

Praat mee

