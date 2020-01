’Is TikTok wel veilig voor mijn dochter (10)?’

Helpwanted, een hulplijn die jongeren helpt bij online seksueel misbruik, zegt tegen NRC dat er elke dag meldingen over TikTok binnenkomen. Naar schatting krijgt vrijwel elk kind op TikTok met ongepaste reacties te maken.

Nachthemd

Die berichten jagen ouders angst aan. Ook Denise trof een keer een filmpje aan waarin haar dochter - in al haar onschuld - aan het ’twerken’ was en ook eentje dat ze in haar nachthemd had gemaakt. „Als kwaadwillende kun je hier van alles in zien”, uit ze haar zorgen aan VROUW. We legden haar vraag voor aan Justine Pardoen van Bureau Jeugd & Media.

„Voor jongere kinderen: het lijkt leuk, maar die kinderen doen hun voorbeelden na. Ze gaan zich sexy gedragen”, zegt Pardoen wijzend naar video’s van meisjes in korte rokjes die met getuite lipjes op hun favoriete hit dansen.

Pedofiel

„Maar TikTok is zeker niet de enige app waar kinderen het risico lopen een pedofiel te treffen, weet ook Pardoen. „Zodra er beeld gedeeld kan worden, of kan worden gechat, is contact een optie. Dus moet je als ouder doen wat je kan om narigheid te voorkomen.”

Wat TikTok volgens Pardoen bijzonder maakt ten opzichte van andere apps, is dat het zo’n groot en jong publiek trekt. „Dat zorgt voor extra risico, want kinderen snappen vaak niet wat het betekent als ze iets uitzenden. Daar ligt dan ook een rol voor ouders.”

Verkeersveiligheid

„Alleen weten ouders vaak niet hoe de app werkt en treden ze vaak pas achteraf op”, constateert Pardoen. „Maar je leert je kind toch ook niet pas over verkeersveiligheid na een ongeluk? Wij zouden willen dat ouders ook mediawijsheid meenemen in hun opvoeding. Het is echt niet langer meer mogelijk om je er niet mee te bemoeien, erop te vertrouwen dat er niets gebeurt.”

„Het is lastig voor ouders maar op internet is geen enkele plek veilig genoeg voor kinderen om ze zonder begeleiding en/of mediaopvoeding los te laten. Het beste middel tegen pottenkijkers: de accounts vergrendelen, zodat alleen vrienden kunnen kijken en reageren.”

Gehandicapten

TikTok is wel meer volwassen geworden afgelopen jaar: niet alleen jonge kinderen zitten erop, nog veel meer volwassenen en bedrijven. Het is serieus mogelijk om daar ’ontdekt’ te worden. En het account op slot zetten is voor 13-jarigen en ouder geen optie.

Het gaat er deze doelgroep juist om dát de hele wereld kan meekijken. Dat betekent echt: met je kind praten, praten, praten. Juist naar aanleiding van de recente ophef dus! Daar komt nog bij: hoe voelt het om op een app te zitten waar de Chinese eigenaren bepalen wat jij mag zien? En keuzes maken die ingaan tegen hoe wij hier willen samenleven?

Zo blijkt dat discriminatie en ongepaste reacties ruim baan krijgen, terwijl homoseksuelen en gehandicapten worden geweerd. Daaraan zou - minstens - een volledig lesuur kunnen worden gewijd, en die les heet dan ’burgerschapsvorming’.

Zit jouw kind ook op TikTok? Zo ja, hoe houd jij toezicht? Actief, of grijp jij ook eigenlijk pas achteraf in? Praat mee op Facebook!