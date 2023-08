De Stiefmoeder: ’Ik kan mezelf wel voor m’n kop slaan’

Donderdag

Ergens had ik gehoopt dat Eline er zo van zou schrikken dat ik haar spel meespeel, dat ze het zou opgeven. Het tegenovergestelde gebeurde. Leroy had het appje nog maar net verzonden of hij kreeg een reactie terug: ‘Gezellig! Donderdag naar Blijdorp?’

Nou, en daar sta ik dan. Met tegenzin trek ik mijn schoenen aan. Ik kan mezelf wel voor m’n kop slaan. Natuurlijk had ik ook kunnen weigeren of een smoesje kunnen verzinnen, maar ik wil niet de spelbreker zijn. Misschien had Eline gewoon een slechte dag en moet zij net zo aan mij wennen als ik aan haar. Laten we het daarop houden. Ik haal diep adem en loop de voordeur uit.

Blijdorp ligt op fietsafstand. Als ik aankom, zie ik dat Eline en de kinderen er al zijn. Mila huppelt vrolijk over het pleintje voor de ingang en Jax staat naast zijn moeder die er ook vandaag weer uitziet om door een ringetje te halen. Gelukkig was ik dit keer voorbereid en heb ik ook m’n best gedaan.

Mila ziet me als eerste. Ze rent zo snel haar benen het toelaten mijn kant op en vliegt me om mijn middel. ‘Hé meis! Wat gezellig hè, heb je er zin in?’ Domme vraag. Het enthousiasme druipt van haar gezicht. ‘Waarom ben jij met de fiets?’ Nieuwsgierig kijkt ze toe terwijl ik mijn fiets aan de ketting hang. Als ik vertel dat ik vlakbij woon, wordt ze zo mogelijk nog enthousiaster. ‘Mag ik een keer bij jou spelen?’ Nadat ik haar heb beloofd dat we het aan papa en mama zullen vragen, lopen we samen naar haar moeder en broertje.

De sfeer lijkt wat ongemakkelijk, maar van Jax krijg ik een knuffel en na een korte aarzeling geeft Eline me drie kussen. Beetje vreemd met het oog op onze laatste ontmoeting, maar misschien is het haar manier om zich te verontschuldigen. ‘Hé dames!’ Zal je ‘m hebben. The man of the hour. Ik draai me om en weet direct weer waarom ik hem al deze ellende waard vind. Hij ziet er goed uit. Meer dan dat. Zijn shirt spant om zijn gespierde bovenarmen, zijn zwarte krulletjes dansen vrolijk op zijn hoofd en zijn volle lippen lachen zijn witte tanden bloot. Ik kan niet anders dan naar hem lachen en hem van top tot teen in me opnemen. Als ik naast me kijk, zie ik dat Eline exáct hetzelfde doet. In een oogopslag is me duidelijk dat ze hier niet is om de boel te lijmen. Dit zou nog weleens een hele lange dag kunnen worden.

