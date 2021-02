Daghoroscoop 12 februari - Los oude problemen op Waterman!

VANDAAG JARIG

Geniet van elk moment dat je gezond en gelukkig bent. Als je wat pessimistisch in het leven staat, moet je daar nu echt korte metten mee maken en de kosmos zal je daarmee een handje helpen. Zorg dat je fysiek in vorm bent, dan kun je volop genieten van de leuke gebeurtenissen die op komst zijn.

RAM

Je wilt met je idealisme graag iets doen voor de wereld. Dat kan ook kleinschalig, zoals wat extra inzet voor je partner of familie. Bied iemand die het druk heeft een helpende hand of nodig iemand die zelden de deur uit komt uit.

STIER

Thuis zul je vooral creatief en productief zijn; in gezelschap van anderen zul je snel afdwalen. Een apparaat kan het begeven. Tracht het zelf te repareren door het goed schoon te maken en de gebruiksaanwijzing te lezen.

TWEELINGEN

Houd gesprekken kort en zakelijk; iemand kan in de stemming zijn om tijd te verknoeien met prietpraat. Werk efficiënt. Een prima dag voor zaken van juridische aard. Een reis zal succesvol verlopen. Pas op met apparaten.

KREEFT

Doe wat karweitjes als het een tijd geleden is dat je daar tijd voor had. De verantwoordelijkheid voor een gezin kan zwaar drukken; de dagen zijn vaak te kort om werk en gezin in evenwicht te houden. Misschien kunt dat vandaag herstellen.

LEEUW

Focus op eigen plannen, wensen en belangen. Behartig je zaken zelf. Je persoonlijkheid kan de aandacht trekken en samenwerken zal geen moeite kosten. Let extra op je uiterlijk; er kunnen veel ogen op je gericht worden.

MAAGD

De week loopt vredig ten einde; werk rustig door. Streef ernaar te leren van je fouten en niet in herhaling te vervallen. Je kunt nu gemakkelijk kappen met een gewoonte. Doe wat je moet doen, zodat niemand kritiek op je kan hebben.

WEEGSCHAAL

Controleer bankafschriften en rekeningen. Vertrouw op je intuïtie als je denkt dat je jezelf moet beschermen. Er zullen altijd mensen zijn die misbruik willen maken van vertrouwen. Misschien moet je van bank veranderen.

SCHORPIOEN

Er is een summier verschil tussen een discussie en ruzie zoals je kunt ervaren. Doe een stapje terug als een gesprek te persoonlijk wordt. Ook in je liefdeleven kunnen emoties de overhand krijgen. Focus dus op iets anders.

BOOGSCHUTTER

Maak gebruik van deze rustige dag om de banenmarkt te verkennen. Je carrière kan gunstig worden beïnvloed door een vrouwelijke manager. Omdat je intuïtief weet wat het publiek wil, moet je je ideeën snel uitwerken.

STEENBOK

Vraag je af of je het leven leidt zoals je voor ogen had en geworden bent wie je wilde worden. Een mens wordt gemakkelijk door alledaagse besognes uit z’n koers gedrukt. Investeer tijd om jezelf weer op de goede weg te helpen.

WATERMAN

De werkweek komt rustig tot stilstand zodat je kunt afmaken waarmee je bezig bent of wat bleef liggen. Luister naar je onderbewustzijn en stel je antenne goed af waar het zakelijke kansen betreft. Los oude problemen op.

VISSEN

Trouw niet om geld of prestigieuze redenen, want dan kan echte liefde aan je neus voorbijgaan. Besef dat anderen er moeite mee kunnen hebben om je te doorgronden. Toon je betrokken bij mensen en wacht af welke rol je krijgt toebedeeld.

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!