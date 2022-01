’De meeste mannen zijn oké: niet ieder compliment is vunzig bedoeld’

Met de berichtgeving van de afgelopen weken, lijkt het namelijk wel of alle kerels viespeuken zijn die vrouwen belagen, ongewenst in billen knijpen en suggestieve opmerkingen maken waar we niet van gediend zijn. Natuurlijk bestaan die ook. Ik ben 56, ik ben echt wel eens zo’n lul de behanger tegengekomen. Maar veruit de meeste mannen die ik ken, zijn helemaal oké. Ja, ze zullen best weleens een seksistische opmerking maken, maar hallo: ik wil de vrouwen de kost niet geven die andersom ook van wanten weten.

Wandelende nachtmerrie

Herinner je nog die arme pizzakoerier die onzedelijk werd betast door en paar dronken meisjes die dachten Gods gift to men te zijn? Hoezo was die jongen nou ineens getroebleerd? Iedereen wilde wel met hen toch? Ze waren toch zeker de natte droom van iedere werknemer van thuisbezorgd.nl? Nou nee meiden, dat waren jullie kennelijk niet. Jullie waren een wandelende nachtmerrie voor die arme puber.

Zielepoten

Zoals Jeroen R, Marco B en Ali (beetje gek dit, bij verdachten zet je natuurlijk alleen de eerste letter van een achternaam neer, maar hoe los je dat nou op met Ali? Er toch maar B achter zetten?) een verschrikking waren voor de meisjes die met hun ongewenste avances te maken kregen. Maar tegenover deze zielenpoten staan dus een heleboel aardige voorkomende, gezellige en beleefde mannen met wie je een heel normaal gesprek kan voeren en die volledig te vertrouwen zijn. Het lijkt er, met al dat mediageweld, bijna op dat we dat uit het oog verliezen.

Het wordt er niet gemakkelijker op

Het lijkt me ook behoorlijk moeilijk om momenteel een man te zijn. Stel je ziet een leuk meisje, wat doe je dan? Een flirterige opmerking kan ook opgevat worden als seksuele intimidatie: ‘Joh, leuk bloesje heb je aan’… ‘Zit ie nou naar m’n borsten te kijken?’ ‘Zal ik je anders even thuisbrengen?’ ‘Ja ja, en dan zeker ineens stoppen opeen donkere parkeerplek om je aan me te vergrijpen?’ ‘Zal ik je helpen met je boodschappen?’ ‘Je probeert zeker mijn adres te achterhalen hè, viezerik’. ‘Zou ik je telefoonnummer mogen? ‘En dan wat, ga je me dan dickpics sturen, smerig stuk vreten…’ Het wordt er voor beide geslachten niet gemakkelijker op om iemand te vinden om de horizon mee tegemoet te huppelen.

Geen heksenjacht

Vandaar dat ik het even gezegd wil hebben: de meeste mensen zijn nog steeds oké. Vrouwen, maar mannen ook. Niet ieder compliment is vunzig bedoeld. En hoewel ik op dit moment geen geld op hun onschuld zou willen inzetten; zelfs de mannen die nu beschimpt worden, zijn pas echt schuldig als gedegen onderzoek is uitgevoerd en een rechter op grond van de feiten heeft geoordeeld dat ze zich inderdaad hebben misdragen. Zo hebben we dat afgesproken in ons land: je bent pas schuldig als je schuld is bewezen. We moeten niet in een heksenjacht zien te verzanden. Laat staan dat we onszelf zo opfokken dat we niemand van het andere geslacht nog durven te vertrouwen.

Voor je het weet, is iedereen te bang om verliefd te worden en worden er geen baby’s meer geboren, zoals de schattige Ted, het eerste kleinkind van mijn beste vriendin dat vorige week het levenslicht zag. Hoe jammer zou dat zijn?