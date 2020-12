’Mijn zoon (10) is ontroostbaar omdat kerst niet doorgaat’

Ieder jaar kijkt Kirstens zoon er halsreikend naar uit: de lange eettafel bij opa en oma, waar de hele familie met kerst aanschuift voor het traditionele kerstdiner. „Dat gaat dit jaar logischerwijs niet door vanwege de coronamaatregelen, maar ik kan het mijn zoon niet aan het verstand brengen dat dat de beste keuze is. Hij is vreselijk verdrietig en het lijkt wel alsof ik hem daar niet bij kan helpen. Wat kan ik voor hem doen?”

Ruimte voor verdriet

Kindercoach Charlotte Borggreve adviseert Kirsten om haar zoon te helpen zoeken naar ’helpende gedachten’. „Ten eerste is het belangrijk dat je het verdriet van je kind erkent. Maak duidelijk dat je het begrijpt, dat je het heel vervelend vindt voor hem en dat er alle ruimte is om even verdrietig te zijn. Daarna is het zaak om te kijken wat jullie eraan kunnen doen, want van alleen maar verdrietig zijn, want het is zonde om als zijn kerst verpest wordt door zijn eigen verdriet.”

Doorvragen

„Stel hem vooral vragen: wat is het dat hij precies mist? Gaat hij misschien graag naar opa en oma omdat hij daar altijd leuke dingen kan doen? Mist hij ze? Wordt hij daar altijd erg verwend? Ligt het probleem misschien breder en voelt hij zich eenzaam door de coronasituatie? Mist hij zijn vriendjes? Ik weet niet of hij enig kind is, maar dat zou ook nog kunnen meespelen. Doorvragen kan geen kwaad!”

Omdenken

„Wanneer je eenmaal met hem hebt onderzocht waar hij mee zit, kun je hem helpen te laten inzien dat zijn dag er door piekeren en verdrietig zijn niet beter op wordt. Kijk naar de dingen die je wel en niet in de hand hebt. De coronasituatie en de maatregelen van de regering kun je niet veranderen, maar je eigen gedachten, en de manier waarop je daarmee omgaat, wèl. Helpende gedachten, zoals ik ze noem, zijn daarbij handig.”

Plannen maken

„Maak bijvoorbeeld alvast plannen voor volgend jaar waarop hij zich kan verheugen. Plan een Skype-afspraak in met opa en oma, maak samen een tekening voor ze of stel zelfs een verrassingspakket voor ze samen dat jullie naar hen kunnen opsturen. Zo zorg je ervoor dat hij voor zijn gevoel niet helemáál zonder hen is en toch in contact kan blijven. Om kerstmis voor hemzelf leuker te maken, kunnen jullie ook voor hem een verrassingskistje maken waarin jullie leuke ideeën stoppen. Dat kunnen briefjes met opdrachtjes zijn en allerlei spelletjes en speelgoed die zijn zinnen kunnen verzetten en kerst toch leuk voor hem maken. Het is zonde om in verdrietige gedachten te blijven hangen!”