’Heel naar als je denkt dat je de enige bent zonder vriendinnen’

Missen

„Het missen van vriendinnen is nog altijd een taboe. Veel vrouwen hebben er last van, maar niet iedereen komt er openlijk voor uit. Daardoor kun je het nare gevoel krijgen dat je de enige bent of zelfs dat het aan jou ligt. En dat terwijl het iedereen kan overkomen. Na je studententijd is het vaak een stuk lastiger om vriendinnen te maken: ze ploffen niet meer zomaar naast je in de collegebank en dus moet je gericht zoeken. Dat vinden veel mensen lastig: net zoals dat je in de kroeg niet weet of die leuke man single is, weet je ook niet of die vrouw wel op jouw gezelschap zit te wachten.

Zoals het was

Daarbij hebben sommige mensen belemmerende gedachten over vriendschap. Dat die voor altijd moet zijn of dat je op een bepaalde leeftijd ’de boot hebt gemist’. Daardoor leggen ze de lat onnodig hoog of blijven ze hangen in vriendschappen die allang niet meer zijn zoals ze waren. Want wat als al je vriendinnen moeder zijn geworden en over niets anders meer praten, en jij niets met kinderen hebt? Of dat jij als enige nog op stap wilt en nooit iemand meekrijgt? Zo’n – tijdelijke – mismatch kan pijnlijk zijn en je eenzaam laten voelen in je huidige sociale kring. Waarom zou je dan niet op zoek gaan naar andere vriendinnen? Anders dan in de liefde hoef je het gelukkig niet te houden bij eentje.

270.000 vriendschappen

Op mijn platform merk ik hoe groot de behoefte is. Door de jaren heen zijn er al bijna 270.000 vriendschappen gesloten! Regelmatig krijg ik berichtjes van vrouwen die dankbaar zijn dat ze een maatje hebben gevonden in hun nieuwe woonplaats, of een groepje met dezelfde voorliefde voor wandelen of festivals. Daar ben ik ontzettend trots op.

Het is jammer dat er vaak geheimzinnig over behoefte aan vriendschap wordt gedaan. We gebruiken toch ook allerlei apps en websites om de liefde te vinden? Ik hoop dat de zoektocht naar vriendinnen net zo normaal wordt en dat we daar open over kunnen praten. Dat verbindt ook.”

Dit artikel staat in het nieuwe VROUW Magazine (iedere zaterdag bij De Telegraaf). Als premiumlid kun je het ook (soms al eerder) online lezen.