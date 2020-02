Wat doe jij allemaal nog voor je volwassen kind?

Hoogleraar Aryan van der Leij (72) repte in 2013 al in zijn boek De pretparkgeneratie over deze kinderen. Volgens hem waren mensen in de jaren vijftig een stuk strenger voor hun kind(eren). Die regels zouden ervoor hebben gezorgd dat kinderen weerbaar werden en grenzen leerden kennen. De pretparkgeneratie daarentegen zou slechts weten wat plezier is. Met alle ’desastreuze’ gevolgen vandien.

En inderdaad, nog nooit waren zoveel jongeren depressief. Of nou ja, niet eerder meldden zoveel jongeren zich voor professionele hulp waardoor het allemaal ook beter meetbaar is (en er dus meer betrouwbare cijfers zijn). Volgens het CBS zijn 1 op de 12 jongeren psychisch ongezond. Hun opvoeding speelt daarbij een grote rol. Want door de ’makkelijke’ jeugd komt het volwassen leven extra hard aan. Het leven is immers niet zo rooskleurig als ze altijd dachten waardoor ze in een ’depressieve sleur’ kunnen belanden. Steeds meer jongeren blijven daardoor langer thuis wonen en kampen met een machteloos gevoel.

Boemerangkinderen

Een andere grote groep blijft ook groeien: boemerangkinderen. Dit zijn jongvolwassenen die uit huis gaan maar enkele jaren later terugkeren. Dit komt vaak, omdat ze zelfstandig gaan wonen in plaats van met iemand samen, aldus het CBS. De jongvolwassen kinderen kunnen weer genieten van de kookkunsten van moeders, hoeven niet meer de was te doen en hoeven - meestal - geen huur te betalen.

Praat mee

