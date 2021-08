’Ik scrol zo makkelijk langs alle ellende, maar kan er ’s nachts niet van slapen’

Peter R. de Vries ligt op straat te vechten voor zijn leven, een bont en blauw geslagen Frédérique kijkt me verdrietig aan en mensen in meerdere landen staren verslagen naar alles verwoestende bosbranden die hun hele hebben en houwen opslokken. Ik scrol verder. Huilende kindjes in Haïti dat weer is getroffen door een aardbeving, Afghanen die op een vliegtuig klimmen omdat ze daar veiliger denken te zijn dan op de grond…

Wat zou ik doen?

Ineens ben ik me ervan bewust dat ik mijn hart in mijn keel voel kloppen. Ik scrol zo makkelijk langs alle ellende, maar koud laat het me niet. ‘s Nachts kan ik niet slapen. Hoe zou ik ermee omgaan als ik me, net zoals Frédérique, niet per se man of vrouw zou voelen?

En wat zou ik meenemen als ik halsoverkop mijn huis moest verlaten en ik wist dat dat wat ik niet zou meenemen, ik waarschijnlijk nooit meer zou terugzien? Stel dat ik in Afghanistan zou wonen. Zou ik dan ook wanhopig achter vertrekkende vliegtuigen aan rennen in de hoop dat ze me mee zouden nemen? Zou ik een plaatje of video op Instagram worden waar mensen in hun pauze even langs scrollen?

Slapeloze nachten

Gisteren stond ik op het punt om Instagram te verwijderen. De constante stroom aan rotnieuws doet me meer kwaad dan goed. Er ‘even snel’ langs scrollen lukt niet meer. Ik wil alles overal van weten en als ik dat niet doe, heb ik het gevoel dat ik tekortschiet. Ik lijk er niet aan te kunnen ontsnappen.

Wat ik ook aanzet: radio, televisie, mijn telefoon… allemaal brengen ze dezelfde berichten. Ze bezorgen me slapeloze nachten, gespannen schouders en huilbuien. Terwijl het paars en roze icoontje op mijn iPhone begint te trillen, klik ik snel op het kruisje. Weg ermee. Er volgt een waarschuwing. Of ik zeker weet dat ik de app wil verwijderen.

Luxepositie

Direct voel ik me schuldig en denk ik: wat een luxepositie. Wat een privilege om de app weg te kunnen klikken of de televisie uit te zetten en gewoon door te gaan met mijn eigen leven. Met een paar keer klikken ben ik van mijn ‘probleem’ af.

Maar met een klik doven de bosbranden niet uit. De mensen in Afghanistan worden door een klik niet in veiligheid gebracht. Een klik zorgt niet magisch voor gelijkheid overal ter wereld.

Blij en dankbaar

Ik klaag regelmatig over wat ik vind dat er niet goed gaat in Nederland, maar ik denk dat ik vandaag vooral heel blij en dankbaar ben dat mijn wieg hier stond. Dat ik met mijn geaardheid, huidskleur of religie niet behoor tot een minderheid en dat er hier geen bosbranden woeden of aardbevingen zijn.

Dat ik nooit zal weten hoe het is om op te groeien in een vluchtelingenkamp en dat ik waarschijnlijk nooit zo wanhopig zal zijn dat me vastklampen aan een rijdend vliegtuig veiliger voelt dan op de grond blijven.

Ik besluit de app op mijn telefoon te houden en in plaats van al het nieuws volledig buiten te sluiten, mijn inname te verminderen. Of dat minderen gaat lukken, weet ik niet. Maar ik wil het in ieder geval proberen. Want doen alsof er niets aan de hand is, dat lukt me niet.