’Godzijdank, de zomervakantie is weer voorbij!’

Voor mijn meiden (een tweeling van 6) zijn de vakanties het hoogtepunt van het jaar. Niet naar school en alleen maar leuke dingen doen met mama, want ‘die is toch thuis’. Ondanks dat manlief wel gewoon meestal om half acht de deur uit moet, is er geen ochtendstress voor mij en de meiden.

Zij mogen uitslapen en ik hoef geen lunchpakketten te maken en geen schooltassen uit te soppen waarin pakjes drinkyoghurt leeggelekt zijn. Voor hen is het heerlijk, maar ik moet mijn cateringbedrijf aan huis combineren met het vermaken van mijn meiden. Aan de orders te zien, zijn mijn klanten ook niet op vakantie. En alle stekkers uit mijn bedrijf trekken is geen optie.

Verademing

Toen onze tweeling twee jaar geleden voor het eerst naar school ging, waarschuwde een vriendin me voor een ’pre-empty-nest-crisis’. Ik zou mijn meiden gaan missen en me nutteloos voelen, zo was me voorspeld. Het drama kwam niet: het voelde juist als een verademing dat ik overdag de tijd had voor mezelf. Ik zette mijn ideeën door en begon voor mezelf.

Mijn baksels en taarten waren een onverwacht succes en ik kreeg het steeds drukker. Op persoonlijk vlak kreeg ik ook een boost en eindelijk was ik meer dan alleen moeder. En thuis vond ik niet langer geplette snoeptomaatjes op de trap en verkruimelde koekjes tussen mijn administratie. Er kwam orde in de chaos die we inmiddels als normaal beschouwden, omdat we nu eenmaal ’creatieve kinderen’ hebben.

Overal speelgoed

Maar tijdens de vakanties is alles anders. Dan raast er een tornado van dochters en vriendinnetjes door het huis die overal speelgoed, bekers en eten achterlaat. Ik begon op tijd met het volplannen van de vakantiedagen, zodat ik tussendoor ongestoord kon doorwerken. De tweeling ging een paar dagen naar mijn zus én logeerde af en toe bij oma en opa. Ik zag het zonnig tegemoet en ik zou al mijn orders gewoon af krijgen.

Het was allemaal perfect geregeld, maar het liep anders. De meiden werden ziek bij mijn zus en bij opa en oma kregen ze heimwee. Het resultaat was dat ze toch hele dagen thuis zaten. Ze wilden vermaakt worden, terwijl ik lijsten vol bestellingen aan het afwerken was. Uit pure wanhoop kocht ik de Action leeg.

Het krijten op de stoep was al snel te saai, dus leefden ze hun creativiteit verder uit in de gang en ook de glitters van de knutselspulletjes zullen we waarschijnlijk tot ver na Kerstmis overal terugvinden. Nee, dan de strijkkralen, dat was een feest! Totdat een van de meiden huilend naar me toe kwam en we naar de huisarts konden. Toen de dokter het kleine, groene ding uit haar neus had gevist, keek hij me beschuldigend aan.

Feestje vieren

Vanmorgen smeerde ik dus met alle liefde een grote stapel boterhammen en mikte ik vrolijk de pakjes drinken weer in de schooltassen. Op het schoolplein zwaaide ik mijn dochters met een glimlach uit. „Heftig hè, weer afscheid na een vakantie?”, vroeg een van de moeders met weemoed in haar ogen. Ik zuchtte en knikte en beet ter overtuiging op mijn lip. Maar vanbinnen vierde ik een feestje.

Ik houd zielsveel van mijn meiden, echt waar. Maar wat ben ik blij dat de vakantie weer voorbij is!

De rubriek Opgebiecht is gebaseerd op waargebeurde verhalen.

