’En dus besloot ik mijn schaamhaar tot een paars hartje om te toveren’

Vajazzle!

Elise (35): „Tien jaar terug was het in om je venusheuvel te pimpen met glittertjes, figuurtjes en verf. Waarom weet ik niet meer, maar ik was destijds hevig aan het daten en wilde een veelbelovende man verrassen. Hij was gek van zijn oude, knalpaarse auto, dus ik besloot mijn schaamhaar tot een paars hartje om te toveren. Het hartje scheren lukte wonderwel, het verven ook. Leuk setje erover, ik was helemaal klaar voor een dolle avond. En dat werd het: we waren nog niet in het restaurant of hij keek me een beetje bezorgd aan: ’Je ziet er een beetje raar uit, gaat het wel?’ Nou, ik had het ontzettend warm, het jeukte daar beneden, mijn tong tintelde en ik had het gevoel alsof mijn oog een tic had, maar ja, ik wilde de avond niet verpesten. ’Niks aan de hand,’ jokte ik, om vervolgens bij het voorgerecht wit weg te trekken. Het liep goed af; iemand belde een ambulance en ik kreeg een epipen in mijn been geprikt. Allergische reactie! Met die date van toen ben ik inmiddels alweer tien jaar samen, maar ik heb hem plechtig moeten beloven dat ik nooit meer iets zou verven. Het eerste ’cadeautje’ dat ik van hem kreeg was een extra epipen. Romantisch, hè?”

Coupe Zebra

Sandra (54): „Ik wilde highlights en ging zelf met peroxide aan de slag. ’Hoe moeilijk kan het zijn?’ dacht ik nogal overmoedig. Nou, het bleek nog best moeilijk… ik kwam als een soort zebra uit de badkamer. Ik was ontroostbaar en werd ontzettend uitgelachen door het thuisfront. Daarna heeft mijn moeder het met haarverf van de drogist gefatsoeneerd, dat dan weer wel.”

Sexy kippenvel

Larissa (32): „Met het oog op een leuke man met wie het richting eerste keer seks ging, liet ik mijn bikinilijn professioneel harsen. Leermoment 1: dat is niet ’even gevoelig’, dat doet hartstikke pijn. Leermoment 2: het is in het begin een beetje… pukkelig. En leermoment 3: zoiets moet je een paar dagen vóór de seks doen, wil je er niet zo schraal en branderig bij liggen dat hij er niet eens naar mag wijzen.”